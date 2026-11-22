▲ 미중러 정상회담

사상 최초의 미국·중국·러시아 정상회담에서 한반도가 논의됐다고 참가자들이 확인해 그 내용이 주목받는 가운데 원론적인 입장 교환이 이뤄졌을 가능성이 크다는 관측이 나옵니다.외교가에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 논의했다는 한반도의 위험은 구체적 사안보다 일반적 얘기였을 공산이 큽니다.앞서 중국 매체도 지난 19일 미중러 회담 직후 세 정상이 한반도 문제 등에 관해 논의했다고만 전했습니다.이는 통상적인 차원에서 대화를 통한 한반도의 평화와 안정이 중요하다는 의견이 제시되고, 그 방향성에 대해 지지한다는 원론적 호응이 나오는 구도였을 가능성이 크다는 분석이 제기됩니다.여기서 더 세부적 논의로 나아갔다면 북한의 핵 개발 의제로 이어졌을 것이지만, 북핵이 논의 석상에 오르고 이를 거론하는 것 자체를 꺼리는 중국의 기조를 고려할 때 이는 개연성이 다소 부족하다는 해석이 나옵니다.물론 당면한 한반도의 최대 위험인 북한의 핵 개발에 대한 이야기가 나왔을 가능성을 완전히 배제하기는 어렵겠으나 미중러의 입장이 판이한 북핵 주제를 심도 있게 다루기는 어려웠을 것으로 보입니다.한반도 논의에 대한 중국 측의 답변은 한반도 문제에 대한 자국의 입장이 연속적이고 안정적이라고만 밝히는 최근의 흐름에서 벗어나지 않았을 것으로 예상됩니다.차두현 아산정책연구원 부원장은 별다른 논의가 진행되기는 어려웠을 것이라며 대화를 통한 문제 해결, 이란과 달리 북한에 대해선 군사적 옵션을 택할 수 없다는 정도의 얘기 외에는 뭔가 나올 수 있는 상황이 아니라고 밝혔습니다.아울러 한반도 당사자인 한국이 없는 자리에서 한반도를 깊게 거론하는 그림이 트럼프 대통령 머릿속에 없었을 것이라는 추측도 있습니다.그는 우크라이나와 관련해 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 배제한 채 우크라이나에 관한 어떠한 최종 결정도 내리지 않을 것이라고 이번 회담에서 말한 바 있습니다.글로벌 현안을 다루는 미중러 정상의 논의에서 한반도 얘기를 꺼낼 시간이 길지 않았으리라는 점도 논의가 구체적으로 진행되기는 어려웠을 것이라는 예측에 무게가 실리는 이유입니다.트럼프 대통령의 입에서 한반도의 위험은 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 보장하는 문제와 우크라이나에서 벌어지는 살상을 멈추는 문제 사이에 등장했습니다.현재 지구상 가장 치열한 두 전장과 한반도가 함께 언급된 점에서 한반도 문제가 그리 가볍다고 볼 것은 물론 아닙니다.그러나 트럼프 대통령이 우크라이나와 러시아 문제에 많은 시간을 할애했다고 직접 말한 점, 이란 전쟁은 미국이 당사자로서 공을 들인다는 점 등을 감안할 때 한반도가 이란·우크라이나와 비슷한 비중을 차지하지는 않았을 것으로 보는 게 타당합니다.한반도 문제는 후순위로 밀렸을 가능성이 있습니다.애초에 한반도 문제에서 미국은 공식적으로 비핵화 기조를 굳건히 유지하고 있고, 중국은 대외적으로는 뚜렷한 입장을 밝히지 않으며, 러시아는 북한에 다소 노골적으로 경도된 태도인 현 구도상 어떤 결론이 나오기는 어렵다는 관측이 회담 전부터 지배적이었습니다.이에 이번 미중러 회담은 한반도 문제에 대한 세 강대국의 입장을 확인하는 출발점에 가까웠고, 한국으로서는 향후 한국의 입장을 관철하고 국익을 지켜나가기 위한 다방면의 외교를 펼쳐야 한다는 제언이 나옵니다.다음 달 14∼15일 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국 정상회의를 계기로 개최가 예상되는 한미 정상회담 등이 주요 분수령이 될 전망입니다.미중러 회담 체제가 기존 동북아에서 고착되고 있는 한미일 대 북중러 구도를 넘어 새로운 대안이 될 가능성 또한 주시해야 한다는 견해가 나옵니다.민정훈 국립외교원 교수는 미중러 회담이 일회성으로 끝날지, 정례적으로 발전되어 나갈지 모르는 상황에서 미측에 피스 메이커 역할을 적극적으로 주문하고 중국과도 소통을 계속 해야 할 것이라고 설명했습니다.한편 한국과 미국은 중국 선전 아시아태평양경제협력체 정상회의를 계기로 당국자 간 면담을 가진 것으로 파악돼 대중국 정책 협의가 진행된 것으로 보입니다.미 국무부에 따르면 마이클 디솜브레 동아시아태평양 담당 차관보가 아펙 기간에 남진 외교부 동북아국장과 면담했습니다.아펙 도중 한중 정상회담, 미중 정상회담이 나란히 있었던 만큼 양측은 각 회담 결과물에 대해 의견을 교환하고 중국 정책에 관해 논의했을 것으로 추정됩니다.디솜브레 차관보는 한미 동맹은 인도·태평양 지역 평화, 안보, 번영의 핵심 축이라며 우리는 지속되는 긴밀한 협력을 기대한다고 강조했습니다.