▲ 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 한국 이현중이 3점슛을 넣고 세리머니를 하고 있다.

미국 프로농구 NBA 무대에 도전하는 이현중(립시티 리믹스)이 G리그(하부리그) 경기에서 4득점에 그쳤습니다.포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 22일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 차일스 센터에서 열린 산타크루즈 워리어스와의 2026-2027 G리그 경기에서 4점 5리바운드 2어시스트를 기록했습니다.전날 산타크루즈와의 경기에서 20점 11리바운드로 G리그 첫 더블더블을 작성했던 이현중은 이날은 야투가 주춤하며 기세를 이어가지 못했습니다.이날 이현중은 야투 총 6개를 시도해 3점 슛 하나를 넣었고, 자유투로 1점을 더했습니다.12일 솔트레이크시티 스타스와의 경기(12점)부터 4경기 연속으로 이어오던 두 자릿수 득점 행진도 멈췄습니다.전날 이현중의 활약을 앞세워 산타크루즈를 제압했던 립시티는 이날은 121대 137로 져 시즌 3승 3패를 기록했습니다.립시티는 30일 캘리포니아주 팜데저트에서 코첼라 밸리 레이커스와 맞붙습니다.(사진=연합뉴스)