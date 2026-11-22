▲ 젠슨 황, 앨리스 황

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자의 불륜 상대이자 중국 스파이로 지목된 앨리스 황이 엔비디아의 칩을 중국에 공급한 것으로 의심받는 싱가포르 기업 메가스피드의 대외적인 얼굴 노릇을 한 사람이었으며, 실제 밀수 사업을 주도한 배후 인물은 따로 있었다고 미국 일간 월스트리트저널이 보도했습니다.월스트리트저널은 소식통들을 인용해 중국으로 수출이 금지된 엔비디아의 첨단 인공지능 AI 반도체를 중국으로 밀수하는 기업 네트워크의 핵심 운영자가 싱가포르에 거주하는 52세 중국인 남성 리밍이라고 전했습니다.이 기업망에는 황 CEO와 불륜 관계를 맺은 앨리스 황이 핵심 경영자로 재직했던 싱가포르 회사 메가스피드도 포함돼 있습니다.소식통들은 리밍이 메가스피드의 활동에 깊이 관여하고 있었으며 주요 의사 결정에도 참여했다고 전했습니다.메가스피드는 중국으로의 수출이 금지된 엔비디아의 첨단 칩을 중국에 몰래 보낸 것으로 알려졌습니다.싱가포르 당국은 지난해 2월 엔비디아 칩을 타국으로 빼돌렸다는 의혹과 관련한 사기 혐의를 적용해 리밍 등을 기소했습니다.관련 사건 공소장에는 여러 기업이 거론됐지만 메가스피드는 포함되지 않았습니다.리밍은 현재 보석으로 풀려나 싱가포르에 있는 중국대사관 인근의 고급 빌라에서 살고 있다고 월스트리트저널이 전했습니다.싱가포르 검찰에 따르면 리밍은 미국 공급 업체에 자신의 현지 기업이 사용할 것이라고 속여 엔비디아 칩이 장착된 컴퓨터 서버를 구매했습니다.그러나 이 서버들은 싱가포르 인접국인 말레이시아로 운송된 뒤 확인되지 않은 제3국으로 보내졌습니다.