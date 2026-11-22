▲ 트럼프와 김정은

도널드 트럼프 행정부가 트럼프 대통령의 최근 아시아 순방 기간 북미 정상회담을 막판까지 적극 추진했지만, 북한이 미국이 받아들이기 어려운 조건을 내걸면서 무산됐다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간으로 21일 보도했습니다.협상 내용을 잘 아는 관계자들에 따르면 양측은 정상 간 대면 회담 가능성을 타진했지만 북한은 미국이 수용할 수 없는 조건을 제시했습니다.북한이 요구한 조건은 확인되지 않았습니다.미국 당국자들은 북미 정상회담 성사를 위한 사전 조치로 한국전쟁을 공식적으로 끝내는 종전선언을 하는 방안을 논의했습니다.아울러 북한을 공식 핵보유국으로 인정하지는 않지만 핵 프로그램 폐기를 요구하지 않는 성명을 발표하는 방안도 검토했습니다.북한이 이를 받아들일 경우 그 대가로 북한의 핵실험과 미사일 시험을 제한하도록 요구하겠다는 계획이었습니다.또한 양국 간 공식 외교관계 수립의 전 단계로 연락사무소를 개설하는 방안도 논의됐습니다.북미 정상회담을 성사시키기 위한 트럼프 행정부의 시도는 지난해부터 계속됐습니다.트럼프 대통령은 기존에 있던 전화 연결망과 연락 채널을 통해 김 위원장에게 연락하려 했지만 누구도 답을 해 오지 않았습니다.트럼프 대통령은 이후 김 위원장에게 보내는 편지를 썼지만 이 편지는 김 위원장에게 제대로 전달되지 못했습니다.백악관 당국자들은 뉴욕 맨해튼의 북한 유엔대표부 앞에 사람을 보내 지나가던 북한 외교관에게 편지를 직접 건네게 했습니다.그러나 해당 외교관은 이후 유엔 회의장에서 봉투도 열지 않은 편지를 미국 대표 앞에 내던졌다고 관계자들은 전했습니다.그간 미국에서 북한 핵 문제가 상대적으로 소홀하게 다뤄지는 동안 북한은 2019년 이후 핵 무력을 크게 강화했습니다.북한이 보유한 핵탄두는 20∼30개 수준에서 현재 약 60개로 늘어난 것으로 추정됩니다.북한은 미국 본토까지 도달할 수 있는 고체연료 대륙간탄도미사일(ICBM)도 실전 배치했습니다.김 위원장은 미국에 자국을 공식적인 핵보유국으로 인정하라고 요구하고 있습니다.그는 지난 2월 미국이 북한의 핵 프로그램을 인정하면 평화롭게 공존할 수 있지만 그렇지 않으면 '영원한 대결'에 직면할 것이라고 밝혔습니다.이 때문에 미국 내부에서는 기존의 비핵화 중심 대북 정책을 일부 수정하는 방안도 검토된 것으로 전해졌습니다.전문가들은 이런 접근이 한국과 일본 등 동맹국들의 우려를 키울 수 있다고 지적하고 있습니다.다만 트럼프 행정부 관계자는 김 위원장과의 회담을 성사시키기 위한 움직임이 있었다는 보도를 부인했습니다.또한 백악관도 북한 비핵화에 대한 기존 입장에는 변화가 없다고 밝혔습니다.