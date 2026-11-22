▲ 탄올 든 술 마신 외국인 관광객 6명 숨진 라오스 호스텔 (위 사진은 기사와 직접적 관련이 없습니다.)

인도 북동부 마니푸르주에서 '가짜 술'을 마신 뒤 최소 11명이 숨지고, 180명 이상이 병원에서 치료를 받고 있습니다.로이터 통신 등에 따르면 마니푸르주 차크피카롱 지역에서 출처가 의심스러운 술을 마신 사람들이 병원으로 옮겨졌습니다.지금까지 최소 11명이 숨지고, 180여명이 병원에 입원했다고 윰남 켐찬드 싱 마니푸르주 총리가 전했습니다.현지 경찰은 이번 사건과 관련해 용의자 6명을 체포한 것으로 알려졌습니다.싱 주 총리는 희생자들을 애도하고 주 정부가 조사를 실시해 책임자들을 처벌하겠다고 밝혔습니다.마니푸르주 정부는 고위급 조사위원회를 구성하고 한 달 안에 조사 보고서를 제출하도록 명령했습니다.현지 보건 당국도 공중보건 주의보를 발령하고, 의심 사례 발생 시 신속한 치료와 상급 병원 이송, 보고 등 조치하도록 지시했습니다.현지 매체들에 따르면 입원 환자 다수가 메탄올 중독과 일치하는 증상을 보인 것으로 전해졌습니다.주 정부 관계자는 "독성 물질 포함 여부를 확인하기 위해 문제의 술로 의심되는 샘플을 법의학 검사 기관으로 보냈다"고 말했습니다.인도와 동남아 등지에서는 값싼 메탄올을 넣은 술을 만들어 이를 마신 피해자들이 숨지는 사건이 종종 발생하고 있습니다.또, 이런 불량 술은 인도 전역에 널리 퍼져 있으며 병당 1달러도 안 되는 싼값에 팔리는 걸로 알려졌습니다.메탄올을 마시면 두통과 현기증 등을 겪고 심한 경우 간 손상, 실명이나 사망에 이를 수도 있습니다.지난 5월 인도 서부 마하라슈트라주에서도 메탄올이 섞인 불법 술을 마시고 최소 15명이 숨졌고, 8월에는 서부 구자라트주에서 메탄올에 오염된 술을 마신 13명이 숨졌다고 현지 매체가 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)