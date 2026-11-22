▲ 테슬라

중국 상하이 공장에서 생산된 테슬라 전기차가 국내에서 돌풍을 일으키면서 올해 한국의 대(對)중국 자동차 수입액과 무역적자가 나란히 역대 최대치를 기록했습니다.테슬라의 국내 판매량이 지난해의 두 배 수준으로 급증한 가운데 대중국 자동차 무역적자는 10월까지 6조 원에 달해 지난해 연간 적자 규모를 크게 웃돌았습니다.한국 전기차 시장에서 중국산 점유율도 최근 4년간 33%포인트 가까이 급등해 세계 주요 자동차 생산국 가운데 세 번째로 빠른 증가세를 보인 것으로 나타났습니다.중국산 자동차의 국내 시장 확대가 국내 자동차산업의 생산 기반을 위협할 수 있다는 우려 속에 지원책을 촉구하는 목소리도 커지고 있습니다.오늘(22일) 한국무역협회와 산업통상부에 따르면 올해 1~10월 한국의 대중국 자동차 무역적자는 42억 3,056만 달러로 지난해 같은 기간보다 92.7% 증가했습니다.원화로 약 6조 원 규모입니다.지난해 연간 무역적자(25억 1,162만 달러)를 훌쩍 웃돕니다.10월까지 한국의 대중국 자동차 수출액은 1억 6,877만 달러로 지난해 같은 기간보다 34.9% 줄었습니다.반면 수입액은 79.2% 늘어난 43억 9,033만 달러로 수출액의 26배에 달했습니다.대중국 자동차 무역수지는 2017년부터 올해까지 10년 연속 적잡니다.적자 폭은 2022년 4억 6,605만 달러에서 2024년 17억 2,976만 달러로 확대됐습니다.중국산 자동차의 국내 판매 증가세는 상하이 기가팩토리에서 생산된 테슬라가 주도하고 있습니다.현재 국내에서 판매되는 테슬라는 대부분 중국산입니다.한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 올해 1~10월 테슬라의 국내 신규 등록 대수는 9만 8,313대로 지난해 같은 기간보다 105.0% 증가했습니다.수입차 시장 점유율은 30%를 돌파했습니다.테슬라 모델Y는 올해 10월까지 7만 8,631대가 등록돼 수입차 가운데 가장 많이 팔린 모델로 집계됐습니다.지난해 국내에 진출한 중국 전기차 업체 BYD도 가격 경쟁력을 앞세워 올해 1~10월 국내 신규 등록 대수가 2만 대를 넘어섰습니다.중국 지리그룹 계열 폴스타도 중국 생산 차량을 국내에 판매하고 있습니다.중국산 전기차의 한국 시장 침투 속도는 세계 주요 자동차 생산국 가운데서도 두드러집니다.한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)와 글로벌 조사기관 등의 통계에 따르면 한국 전기차 시장에서 중국산 비중은 2021년 1.1%에서 2025년 33.9%로 32.8%포인트 상승했습니다.세계 10대 자동차 생산국 가운데 멕시코(90.7%포인트), 브라질(81.6%포인트)에 이어 세 번째로 높은 상승 폭입니다.멕시코와 브라질이 글로벌 완성차업체의 주요 생산거점인 것과 달리 한국은 자국 완성차 브랜드를 중심으로 생태계를 구축한 국가라는 점에서 중국산 전기차의 시장 확대가 미치는 파급력이 크다는 분석입니다.자동차업계는 국가별 중국산 전기차 침투 속도 차이의 주요 원인으로 자국 산업 보호정책을 꼽습니다.미국은 중국산 전기차에 최고 127.5%의 관세를 부과하고 있으며, 유럽연합(EU)도 기본관세 10%에 추가 상계관세를 더해 최고 45.3%를 적용하고 있습니다.미국은 커넥티드카 규제도 강화해 중국 자동차의 시장 진입을 사실상 차단하고 있습니다.인도는 수입차에 최소 70%의 기본관세를 부과합니다.프랑스는 2024년부터 전기차 보조금 제도를 현지 생산 모델에 유리하게 개편했습니다.일본은 같은 해부터 순수전기차 국내 생산 대당 40만 엔의 세액공제를 도입했습니다.반면 한국의 수입 승용차 기본관세율은 8%로, 중국의 최혜국대우 관세율 15%보다 낮습니다.한중 자유무역협정(FTA)에서 양국은 승용차를 관세 철폐 대상에서 제외해 기존 관세를 유지했습니다.중국은 올해 상반기 독일을 제치고 국내 수입차의 최대 생산국으로 올라섰습니다.중국 업체들은 내수시장 성장 둔화와 경쟁 심화에 대응해 동남아시아와 중남미, 중동 등 신흥시장과 유럽으로 진출을 확대하고 있습니다.한국에서도 BYD에 이어 지커가 판매를 시작했고 샤오펑도 국내 진출을 본격화하는 등 중국 업체의 시장 공략이 거세지고 있습니다.이항구 남서울대 특임교수는 "중국이 품질도 웬만큼 따라왔고 가성비에서는 월등히 앞선다"고 말했습니다.중국산 차량의 판매 확대와 맞물려 국산차의 입지는 좁아지고 있습니다.산업통상부의 자동차산업 동향에 따르면 올해 1~10월 국내 완성차 업체의 내수 판매는 104만 3,729대로 지난해 같은 기간보다 7.2% 감소했습니다.반면 수입차 판매는 32만 5,542대로 23.3% 증가했습니다.자동차 업계는 중국산 전기차의 급격한 유입이 국내 완성차 생산 기반과 부품 공급망을 위협하고, 산업 생태계 전반의 위축을 초래할 수 있다고 우려합니다.이에 업계와 국회에서는 국내 생산과 투자를 촉진하기 위해 국내생산세액공제 대상에 전기차를 포함해야 한다는 요구가 이어지고 있습니다.국회에서는 전기차 등 미래형 자동차를 국내생산세액공제 대상에 포함하는 조세특례제한법 개정안이 잇따라 발의됐습니다.정부도 국내생산세액공제 대상에 전기차를 포함하는 방안을 검토하고 있습니다.자동차 업계 관계자는 "중국산 전기차는 중국 정부의 천문학적인 지원을 바탕으로 완성차는 물론 소재·부품·배터리 등 공급망 전반에 걸쳐 가격 경쟁력을 갖추고 글로벌 시장을 잠식하고 있다"고 말했습니다.이어 "미국, 유럽과 달리 수출 중심의 산업구조를 가진 한국은 적극적인 통상 조치를 취하기 어려운 상황"이라며 "국내생산세액공제를 비롯한 정책적 지원이 적기에 이뤄지지 않으면 자동차산업 생태계는 고사하게 될 것"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지)