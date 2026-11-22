▲ 대한상공회의소 건물 전경

중소기업이 청년 인력을 채용할 때 가장 큰 애로사항은 채용 후 조기 퇴사에 따른 채용 반복이라는 조사 결과가 나왔습니다.중소기업의 처우·조직문화 개선 노력과 함께 정부 차원의 정착·근속 지원 체계가 병행돼야 한다는 의견도 제기됐습니다.대한상공회의소는 이 같은 내용을 포함해 중소기업 인사담당자 451명과 중소기업에 재직 중인 만 19~34세 청년 366명을 대상으로 실시한 '중소기업 청년 조기 퇴사 및 정착 실태조사' 결과를 오늘(22일) 공개했습니다.중소기업의 청년 채용 애로사항으로는 '채용 후 조기 퇴사로 인한 채용 반복'(40.6%·이하 복수응답)이 가장 많이 꼽혔습니다.이어 '청년층의 중소기업 기피로 인한 지원자 부족'(36.1%), '합격 후 입사 포기·노쇼'(27.5%), '적합한 직무 역량을 가진 지원자 자체가 없다'(26.4%) 순이었습니다.실제로 인사담당자의 95.6%는 최근 3년 내 입사한 청년 신입사원 가운데 1년 내 조기 퇴사한 사례가 있다고 답했습니다.파악된 퇴사 사유로는 '급여·복리후생 등 낮은 보상에 대한 불만족'(49.9%·이하 복수응답)이 가장 많았고, 이어 '경직된 조직문화 부적응'(35.0%), '야근·주말 근무 등 일·생활 균형의 어려움'(24.6%) 등 순이었습니다.첫 직장 입사 후 1년 내 조기 퇴사를 결심했거나 심각하게 고민 중이라는 청년도 전체의 64.8%에 달했습니다.이유로는 인사 담당자의 응답과 동일하게 '급여·복리후생 등 낮은 보상에 대한 불만족'(41.8%)과 '경직된 조직문화'(30.4%)가 1·2위로 꼽혔습니다.그런데도 청년 신입사원의 적응을 지원하기 위해 '체계적인 프로그램과 매뉴얼을 갖추고 상시 운영'하는 기업은 9.8%에 그쳤습니다.대부분 기업은 '사수·멘토 지정 등 기본적인 가이드 수준'(38.8%) 또는 '현업에 바로 투입해 일하면서 배우게 한다'(31.3%)는 정도에 머물렀습니다.'별도 프로그램이 없다'는 응답도 20.2%에 달했습니다.인사담당자들이 채용과 장기근속에 도움이 된 제도로 가장 많이 선택한 것은 '청년 자산형성·장기재직 지원'(30.4%)과 '고용장려금 지원'(28.2%)이었습니다.청년들은 첫 직장 취업 과정에서 가장 도움이 된 제도로 '청년 자산형성·장기재직 지원'(30.1%), '정부 주도 일경험 프로그램'(19.9%)을 꼽았습니다.인사담당자들은 청년 고용 지원 정책에서 가장 보완이 필요한 점으로 '초기 채용 단계에 비해 장기근속 유인이 부족하다'(36.8%), '임금·복지 격차를 메우기에 지원 금액이 부족하다'(22.2%), '신청 절차와 서류 부담이 크다'(22.0%) 등을 선택했습니다.유일호 대한상의 고용노동팀장은 "기업이 먼저 성과에 걸맞은 처우와 소통하는 조직문화를 만들고 정확한 직무 안내와 신입사원 교육에 힘써야 한다"며 "정부도 중소기업이 쉽게 활용할 수 있도록 지원 방식과 절차를 보완하고 직장 적응과 장기근속을 돕는 인센티브를 강화해야 한다"고 말했습니다.(사진=대한상공회의소 제공, 연합뉴스)