▲ 토스

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내일부터 카카오페이와 토스에서도 주민등록증 사진정보를 포함한 신분증 진위확인 서비스를 이용할 수 있게 됩니다.행정안전부는 오는 23일부터 카카오페이와 토스에 정부의 주민등록증 진위확인 서비스를 제공한다고 오늘(22일) 밝혔습니다.이에 따라 카카오페이와 토스는 전자금융업계 최초로 비대면 고객확인 과정에서 성명, 주민등록번호, 발급일자 등 주민등록증에 기재된 정보의 유효성뿐 아니라 사진정보를 포함한 신분증 진위까지 확인할 수 있게 됩니다.기존 은행·증권·보험사 등 금융회사와 동일한 수준의 신분증 진위확인이 가능해지는 것입니다.이번 서비스는 지난 7월 행안부가 카카오페이·토스·네이버페이, 금융감독원, 금융결제원과 체결한 업무협약에 따라 추진됐습니다.앞서 행안부는 '주민등록증 진위확인시스템 이용에 관한 고시'를 제정해 서비스 이용 대상과 절차 등을 구체화했습니다.이후 금융결제원과 함께 기존 금융회사가 이용하는 주민등록증 진위확인 중계 기반을 활용해 카카오페이·토스와 정부 시스템 간 연계를 완료했습니다.금융감독원도 서비스 개시에 앞서 카카오페이·토스·네이버페이를 대상으로 신분증 진위확인 기술과 운영·관리 등에 대한 보안점검을 실시했습니다.카카오페이와 토스에서는 지난해 각각 약 750만 건, 1천만 건의 비대면 고객확인이 이뤄졌습니다.행안부는 이번 서비스 확대가 위·변조 신분증을 이용한 금융범죄 예방과 전자금융거래의 안전성 강화에 기여할 것으로 기대합니다.오는 12월에는 네이버페이로 서비스를 확대하고, 향후 전자금융업계 전반으로 적용 범위를 넓혀갈 방침입니다.윤호중 행안부 장관은 "이번 서비스 개시는 국민이 매일 이용하는 간편결제와 송금 환경에서도 은행 수준의 안전하고 정확한 신분증 진위확인이 가능해진다는 데 큰 의미가 있다"며 "위·변조 신분증을 이용한 금융범죄를 예방하고 국민 생활 전반의 다양한 분야로 신분확인 체계를 확대해 나가겠다"고 말했습니다.