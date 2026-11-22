▲ 2027학년도 대학수학능력시험일인 지난 19일 서울 동작구 영등포고등학교에서 수험생들이 복도에 가방을 내려놓고 있다.

인공지능 기술을 이용한 수능 부정행위 우려가 지속되는 가운데 교육당국은 과거 수능에서도 스마트기기 부정행위 의심자가 특정될 경우 추적 조사하는 방안을 검토하고 있습니다.규정상 수능 시험지 폐기 기한은 없어 해당 연도 시험지가 보관돼 있을 가능성이 있기 때문입니다.시험지는 부정행위 여부를 식별할 수 있는 주요 증거자료로 특히 수학 영역은 시험지에 풀이 과정의 흔적이 남을 수밖에 없습니다.교육부는 "학교마다 몇 년 치 수능 시험지를 보관하고 있을지는 모른다"면서도 "제보에 신빙성이 있다면 부정행위 의심자의 과거 시험지를 확보해 증거자료로 삼을 수 있다"고 밝혔습니다.이어 "여러 정황상 제보 내용이 확실하다고 판단된다면 수사의뢰가 아닌 직접 조사도 할 수 있다"고 말했습니다.다만 교육부는 "보관 공간 부족 등 관리 어려움 때문에 수년이 지난 시험지를 실제로 갖고 있는 학교는 극소수일 것"이라며 "재작년 수능 이전까지 추적 조사하기는 쉽지 않을 수 있다"고 밝혔습니다.수능 시험장이 설치된 학교는 수험생들의 시험지 전량을 1년간 의무적으로 보관해야 합니다.하지만 폐기 기한이 없기 때문에 대부분의 학교는 보존 기한 이후에 자율적으로 폐기 처분합니다.앞서 한성숙 국무총리는 교육부에 "별도 지시 전까지는 작년도 수능 시험지 보관 상태를 유지하라"고 지시했습니다.이에 따라 작년 수능 시험지까지는 전량 확보가 가능한 만큼 지난해 부정행위 의심 사례에 대한 조사는 수월할 것으로 보입니다.일단 교육부는 교육부 홈페이지에 설치한 '수능 부정행위 신고센터'에 접수된 제보 내용을 실시간 확인하며 의심 사례를 유형별로 정리할 방침입니다.교육부는 수능날 적발되지 않은 스마트기기 부정행위도 있을 수 있는 만큼 해마다 수능 당일까지만 운영했던 신고센터를 계속 운영할 예정입니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)