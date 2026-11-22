▲ 인도 국기

인도 북동부 마니푸르주에서 '가짜 술'을 마신 뒤 최소 11명이 사망하고 180명 이상이 병원에서 치료받고 있습니다.로이터 통신 등에 따르면 마니푸르주 차크피카롱 지역에서 출처가 의심스러운 술을 마신 사람들이 건강이 악화해 병원으로 옮겨졌습니다.이로 인해 지금까지 최소 11명이 숨지고 180여 명이 병원에 입원했다고 윰남 켐찬드 싱 마니푸르주 총리가 전했습니다.현지 경찰은 이번 사건과 관련해 용의자 6명을 체포한 것으로 알려졌습니다.현지 보건 당국은 이번 사건과 관련해 공중보건 주의보를 발령하고 모든 공공·민간 의료 기관에 경계를 강화하고 의심 사례 발생 시 신속한 치료와 상급 병원 이송 그리고 보고 등 조치하도록 지시했습니다.인도와 동남아 등지에서는 값싼 메탄올을 넣은 술을 만들어 이를 마신 피해자들이 숨지는 사건이 종종 발생하고 있습니다.이런 불량 술은 인도 전역에 널리 퍼져 있으며 병당 1달러(약 1천347원)도 안 되는 싼값에 팔리기도 합니다.메탄올을 마시면 두통과 현기증 등을 겪고 심한 경우 간 손상, 실명이나 사망에 이를 수도 있습니다.(사진=게티이미지)