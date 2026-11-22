▲ 앨리스 황, 젠슨 황

미국 일간 월스트리트저널은 현지시간 21일 "젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 불륜 상대이자 중국 스파이로 지목된 앨리스 황이 엔비디아의 칩을 중국에 공급한 것으로 의심받는 싱가포르 기업 메가스피드의 대외적인 얼굴 노릇을 했으며, 실제 밀수 사업을 주도한 배후 인물은 따로 있었다"고 보도했습니다.월스트리트저널은 소식통들을 인용해 중국으로 수출이 금지된 엔비디아의 첨단 인공지능 반도체를 중국으로 밀수하는 기업 네트워크의 핵심 운영자가 싱가포르에 거주하는 52세 중국인 남성 리밍이라고 전했습니다.이 기업망에는 황 CEO와 불륜 관계를 맺은 앨리스 황이 핵심 경영자로 재직했던 싱가포르 회사 메가스피드도 포함돼 있습니다.소식통들은 리밍이 메가스피드의 활동에 깊이 관여하고 있었으며 주요 의사 결정에도 참여했다고 밝혔습니다.또 리밍은 엔비디아 칩을 거래하는 다른 회사들에서도 역할을 했던 것으로 전해졌습니다.메가스피드는 중국으로의 수출이 금지된 엔비디아의 첨단 칩을 중국에 몰래 보낸 것으로 알려졌습니다.싱가포르 당국은 지난해 2월 엔비디아 칩을 타국으로 빼돌렸다는 의혹과 관련한 사기 혐의를 적용해 리밍 등을 기소했습니다.관련 사건 공소장에는 여러 기업이 거론됐지만 메가스피드는 포함되지 않았습니다.리밍은 현재 보석으로 풀려나 싱가포르에 있는 중국대사관 인근의 고급 빌라에서 살고 있다고 월스트리트저널은 전했습니다.싱가포르 검찰에 따르면 리밍은 미국 공급 업체에 자신의 현지 기업이 사용할 것이라고 속여 엔비디아 칩이 장착된 컴퓨터 서버를 구매했습니다.그러나 이 서버들은 싱가포르 인접국인 말레이시아로 운송된 뒤 확인되지 않은 제3국으로 보내졌습니다.소식통들은 이런 혐의를 받기 이전부터 이미 리밍이 앨리스 황과 그의 남편으로 알려진 캉웨이와 함께 일해 왔다고 말했습니다.조 바이든 미국 행정부가 엔비디아 반도체의 중국 판매를 제한하는 조치를 도입하자 리밍과 앨리스 황 부부는 중국 고객들에게 첨단 컴퓨팅 파워를 제공하기 위해 동남아시아에 사업 네트워크를 구축하기 시작했습니다.이들은 중국 비디오 게임 회사의 싱가포르 지사를 인수해 메가스피드로 이름을 바꾸었고, 앨리스 황은 임원으로 등재됐습니다.메가스피드는 2023년 엔비디아의 클라우드 파트너사 지위를 확보해 엔비디아의 최신 반도체를 우선 구매할 수 있게 됐습니다.메가스피드는 미국의 수출통제 규정을 위반해 일부 서버를 상하이의 기술기업인 센추리리퉁으로 보냈습니다.엔비디아는 미국과 싱가포르 당국이 메가스피드를 조사하던 지난해 6월께 이 회사를 내부 판매 금지 명단에 올렸고, 앨리스 황은 같은 해 8월 퇴사했으며 이후 메가스피드는 싱가포르에서 사실상 활동을 중단했습니다.소식통들에 따르면 메가스피드를 운영하던 인물들은 밀수 의혹이 불거지자 지난해 노바게이트 클라우드라는 업체를 설립해 계속 엔비디아 칩을 공급받아 데이터센터 사업을 이어가고 있습니다.노바게이트는 싱가포르 국적자 2명을 이사와 비서로 올려 두고 있는데 이들은 센트리리퉁의 싱가포르 계열사 이사가 소유한 회사의 이사와 비서로도 재직 중입니다.이 회사의 이사는 리밍과 유사한 범죄 혐의로 최근 싱가포르 검찰에 기소됐습니다.월스트리트저널은 이번에 새롭게 드러난 관계가 중국 기업들이 인공지능 경쟁에서 격차를 좁히도록 돕기 위한 움직임이 메가스피드 스캔들에 그치지 않고 훨씬 광범위하게 이뤄졌음을 보여준다고 분석했습니다.