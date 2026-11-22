지구에 일시적으로 아주 작은 '두 번째 달'이 생긴 것으로 확인됐습니다.



국제천문연맹 산하 소행성센터에 따르면 지름 약 2ｍ의 소행성 '2026 QQ8'이 지난 4월 지구 중력에 붙잡혔습니다.



이 소행성은 12월 초까지 지구 주변에 머문 뒤 지구의 중력 영향권을 벗어나 다시 태양을 도는 궤도로 돌아갈 것으로 보입니다.



2026 QQ8은 헝가리 천문학자 크리스티안 샤르네츠키가 지난 8월 처음 발견했습니다.



당시에는 일반적인 소행성으로 보였지만 정밀한 궤도 계산을 거치면서 지구 주변을 돌고 있다는 사실이 확인됐습니다.



2026 QQ8이 지구와 충돌할 가능성은 없는 것으로 분석됐는데, 만약 대기권에 진입하더라도 크기가 작아 대부분 타버릴 것으로 예상됩니다.



전문가들은 지구가 일시적으로 작은 소행성을 붙잡는 현상은 드문 일이 아니라고 설명합니다.



과거에도 소행성이 약 1년에서 3년 동안 지구 주변에 머무른 적이 있습니다.



천문학자들은 지구 주변에서 관찰되는 우주 천체 대부분이 화성과 목성 사이의 소행성대에서 이동해 온 것으로 보고 있습니다.



소행성대에 있던 천체가 중력의 영향으로 궤도가 바뀐 뒤 지구 가까이 접근하고, 속도가 충분히 느릴 경우 지구 중력에 일시적으로 붙잡힐 수 있다는 설명입니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)