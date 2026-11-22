▲ 울산 웨일즈 김도규
프로야구 시민구단 울산 웨일즈의 뒷문을 지킨 김도규(28)가 창단 첫해 구단 최우수선수(MVP)로 뽑혔습니다.
울산 구단은 "구단 연간 MVP로 투수 김도규, 투수와 타자 부문 MVP로 박성웅, 김서원을 각각 선정했다"고 오늘(22일) 밝혔습니다.
김도규는 올 시즌 54경기에서 6승 7패 19세이브, 평균자책점 3.47을 기록해 퓨처스(2군)리그 세이브 1위에 올랐습니다.
시즌 중반 오카다 아키타케의 부상 공백을 메운 박성웅은 20경기에서 93⅓이닝을 던져 5승 5패, 평균자책점 3.86을 기록했습니다.
4월 13일 울산에 합류한 김서원은 76경기에서 타율 0.288, 3홈런, 39타점, 44득점, 18도루를 기록했습니다.
울산은 모레 선수단 체력 측정을 끝으로 올 시즌 일정을 마치고 내년 1월 말까지 휴식기를 갖습니다.
김도규는 "시즌 내내 믿고 맡겨주신 코칭스태프와 함께 땀 흘린 동료들에게 감사하다"며 "앞으로도 꾸준히 준비해 팀의 승리를 지키고, 신뢰받는 마무리투수로 자리 잡겠다"고 말했습니다.
(사진=울산 웨일즈 제공, 연합뉴스)
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