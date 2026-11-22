▲ 울산 웨일즈 김도규

프로야구 시민구단 울산 웨일즈의 뒷문을 지킨 김도규(28)가 창단 첫해 구단 최우수선수(MVP)로 뽑혔습니다.울산 구단은 "구단 연간 MVP로 투수 김도규, 투수와 타자 부문 MVP로 박성웅, 김서원을 각각 선정했다"고 오늘(22일) 밝혔습니다.김도규는 올 시즌 54경기에서 6승 7패 19세이브, 평균자책점 3.47을 기록해 퓨처스(2군)리그 세이브 1위에 올랐습니다.시즌 중반 오카다 아키타케의 부상 공백을 메운 박성웅은 20경기에서 93⅓이닝을 던져 5승 5패, 평균자책점 3.86을 기록했습니다.4월 13일 울산에 합류한 김서원은 76경기에서 타율 0.288, 3홈런, 39타점, 44득점, 18도루를 기록했습니다.울산은 모레 선수단 체력 측정을 끝으로 올 시즌 일정을 마치고 내년 1월 말까지 휴식기를 갖습니다.김도규는 "시즌 내내 믿고 맡겨주신 코칭스태프와 함께 땀 흘린 동료들에게 감사하다"며 "앞으로도 꾸준히 준비해 팀의 승리를 지키고, 신뢰받는 마무리투수로 자리 잡겠다"고 말했습니다.(사진=울산 웨일즈 제공, 연합뉴스)