▲ 최교진

최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학수학능력시험 준비 과정에서 빚어진 부정행위 방지 대책 혼란에 책임을 지고 오늘(22일) 사의를 표명했습니다.수능을 불과 며칠 앞두고 AI를 활용한 부정행위 방지 지침을 잇달아 변경해 수험생과 교육 현장에 '대혼란'을 초래했다는 비판이 거세진 데 따른 것입니다.최 장관은 이날 교육부 대변인실을 통해 발표한 입장문에서 "수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다"고 밝혔습니다.최 장관은 "수능 준비 과정에 있어서 시험을 목전에 두고 여러 가지 변화가 생겨 수험생을 포함한 국민들의 불편함이 초래됐다"고 말했습니다.최 장관은 "다행히 대통령님, 총리님, 각 부처의 협력과 수험생, 학부모님, 감독관, 국민 여러분의 협조에 힘입어 큰 사고 없이 마무리됐다. 그러나 주무 부처 장관으로서 국민들께서 보시기에 미리 준비하지 못했다는 지적이나 비판으로부터 자유로운 것은 아니라고 생각한다"고 사의를 표명한 이유를 설명했습니다.지난 19일 치러진 이번 수능에서는 AI를 활용한 부정행위에 대한 우려가 커지면서 시험을 불과 며칠 앞두고 정부 대책이 잇따라 바뀌어 혼란을 빚었습니다.특히 교육부는 당초 스마트안경을 활용한 부정행위 방지에 집중하다가 지난 15일 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 AI를 이용한 부정행위를 시인하자 뒤늦게 다른 첨단기기에 대한 추가 대책 마련에 나서 '뒷북 대응'이라는 질타를 받았습니다.정부는 수능을 이틀 앞둔 17일에야 스마트기기 전담 인력 1천800여 명과 복도 감독관 6천600여 명 등 모두 8천400여 명을 추가 투입하고, 수험생의 옷에 달린 단추마다 스티커를 부착하는 내용의 대책을 발표했습니다.시험 전날인 18일에는 기존에 허용됐던 개인 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심 등의 지참을 금지하고 흑색 연필만 가져갈 수 있도록 필기구 관련 지침까지 변경했습니다.추가 차출된 감독관들을 대상으로 시험 하루 전 급하게 화상교육이 이뤄지는 등 교육 현장에도 큰 혼선이 발생했습니다.교원단체들은 정부가 부정행위 방지 대책을 사전에 충분히 마련하지 않고 시험 직전 감독인력을 추가 차출해 현장 교사들에게 책임을 떠넘긴다며 강하게 반발했습니다.한국교원단체총연합회는 "오늘 급히 감독관을 차출해 내일 교육하고 모레 투입한다고 고도화된 AI 부정행위를 판별할 전문성이 생기겠느냐"며 최 장관의 즉각 사퇴를 촉구했습니다.수능이 끝난 이후에도 국민의힘과 고등학교 3학년 학생 등으로 구성된 '수험생 연대'가 최 장관에게 물러날 것을 요구하며 사퇴 압박은 더욱 커졌습니다.앞서 최 장관이 국회에서 한 발언도 논란에 불을 지폈습니다.최 장관은 수능을 사흘 앞둔 지난 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 국민의힘 박정훈 의원이 AI 부정행위를 100% 적발할 자신이 있느냐고 묻자 "전 못할 것 같다"며 "제 나이가 있어서"라고 답했습니다.수능시험 부정행위를 막아야 할 주무 부처 수장이 적발에 자신이 없다는 취지의 발언을 한 것이어서 교육부의 부정행위 방지 대책을 신뢰할 수 있냐는 의문이 제기됐습니다.