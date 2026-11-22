▲ 공기총 사격 연습을 한 비닐하우스

강원 평창에서 공기총 사격 연습을 하다가 지나가던 주민을 맞혀 숨지게 한 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 방침입니다.강원 평창경찰서는 오늘(22일) 공기총을 쏴 행인을 숨지게 한 60대 남성 A 씨에 대해 중과실치사 혐의를 적용해 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔습니다.A 씨는 어제 오전 11시 4분쯤 평창군 방림면에서 공기총 사격 연습을 하다가 인근을 지나던 마을 주민을 맞혀 숨지게 한 혐의를 받습니다.갈비뼈 부위를 공기총에 맞은 60대 남성은 사고 직후 의식이 있는 상태로 병원에 옮겨져 치료를 받았지만 숨졌습니다.경찰 조사 결과 A 씨는 비닐하우스 안에 임시 과녁을 세워놓고 열린 출입문을 통해 공기총을 발사하다가 사고를 낸 것으로 파악됐습니다.경찰 관계자는 "사안의 심각성 등을 고려해 구속영장을 신청할 예정"이라며 A 씨의 총포 소지 허가 취득 여부와 총기 반출 경위 등 사고 경위를 추가 조사하고 있습니다.(사진=평창소방서 제공, 연합뉴스)