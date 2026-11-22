▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(22일) "무역에 의존하는 개방형 통상 국가에서 순방 외교는 빠질 수 없는 대통령의 주요 업무"라고 말했습니다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 성기홍 청와대 홍보소통수석이 '순방 외교가 너무 잦다'는 야당의 비판에 반박한 글을 공유하면서 이같이 적었습니다.이 대통령은 한자로 '佛眼見佛 豚眼見豚'(불안견불 돈안견돈)이라고 적은 뒤 "부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다는 의미 깊은 고사의 일부이니 표현이 거칠다는 비방은 자제 바란다"고 썼습니다.과거 같은 고사를 언급했다가 국민의힘이 '국민을 돼지에 빗댄다'고 비판한 것을 염두에 둔 것으로 보입니다.그러면서 "해외순방을 바쁜 기업인들 붙잡아 음주가무나 즐기고 관광과 호화쇼핑을 할 기회로 생각하는 사람들 입장에서는, 순방 가는 대통령이 놀러 가는 것으로 보일 것"이라고 꼬집기도 했습니다.또 "장시간 비행에 숨 쉴 틈 없는 빼곡한 일정으로 몸살에 치아가 흔들리고 코피까지 자주 터지는 힘든 일이지만, 국가 이미지 개선과 관계 개선, 수출시장 확대 등 성과가 큰 임기 초 순방은 꼭 해야 할 국정과제"라고 강조했습니다.이 대통령은 이어 조선 선조 시대와 정조 시대를 비교하면서 "권력을 누리고 즐기며 억압하고 빼앗는 기회로 여기는 사람들에게 권력이 주어지는 것은 재앙"이라고 언급했습니다.그러면서 "여당이든 야당이든, 네 편이든 내 편이든, 큰 조직이든 작은 조직이든 할 것 없이 공적 지위에 있거나 사실상의 권력을 가졌으면서도 공사 구별 못 하고 사욕과 집단 이익에 매몰돼 권력을 오남용하는 사람을 얼마나 잘 가려내느냐에 공동체의 운명이 달려 있다"고 했습니다.또 "진실이나 정의보다 누구 편이냐를 더 중시하고, 지명도 높은 누군가의 사이비 종교식 선동에 휘둘려 그들의 사익을 위한 파괴행위에 가담하는 것 또한 비판받아 마땅한 우행"이라고 지적했습니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)