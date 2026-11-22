절기 소설인 오늘 아침 또다시 올가을 가장 낮은 기온을 기록했습니다.



서울의 아침 최저 기온이 영하 5.8도로 어제 아침보다도 1도가량이나 뚝 떨어졌고요.



대관령의 기온은 영하 12도까지 뚝 떨어졌습니다.



낮에도 기온이 크게 오르지 못하겠습니다.



현재 서울의 기온 1도 선에 머물러 있습니다.



내일은 잠시 기온이 오르겠지만 모레는 다시 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.



따뜻한 옷차림 해주셔야겠습니다.



오늘은 전국 하늘에 구름만 많을 텐데요.



내일 오전부터는 수도권과 충남 지역에 비가 시작돼 오후가 되면 전국으로 확대되겠습니다.



예상되는 강수량 수도권 지역에 5에서 최고 20mm, 충청 이남 지역에 5에서 최고 10mm의 비가 예상되고요.



기온이 낮은 강원과 제주 산지에는 최고 5cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다.



동쪽 지역을 중심으로 건조 특보가 내려져 있습니다.



화재 사고가 나기 쉽기 때문에 불씨 단속 철저하게 해주셔야겠습니다.



주 후반으로 가면서 기온은 다시 오름세를 보이겠습니다.



(안수진 기상캐스터)