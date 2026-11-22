▲ 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 지난 7일 오후 전남광주 광양시 황길동 여수광양항만공사에서 열린 특강에서 민생·복지 정책을 주제로 강연하고 있다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 오늘(22일) 당명 개정을 공식적으로 제안했습니다.조 원장의 제안에 혁신당은 내일부터 당명 개정 절차를 밟기로 했습니다.조 원장은 오늘 페이스북에 올린 글에서 "오는 27일 창당 1000일을 앞두고 창당을 주도했고 당 대표를 역임한 사람으로 당원 동지 여러분께 확장성 있는 당명으로의 개정을 제안한다"고 밝혔습니다.조 원장은 "제가 대표 또는 비상대책위원장 시절 당명 변경을 검토했으나 당력을 집중해야 할 시급한 상황이 발생하거나 성급하게 당명을 바꾸면 변경된 당명에 대한 인지도가 떨어져 의외의 결과를 낳을 수 있어 중단했다"며 이같이 말했습니다.이어 "이제는 당의 도약을 위해 당명 개정을 공개적으로 논의하고 결정할 시점이 됐다"며 "창당을 주도한 제가 이 제안을 하는 게 온당하다고 판단했다"고 강조했습니다.조 원장은 특히 "당원 여러분은 당원이나 정치인 조국을 지지하는 자만이 좋아할 당명이 아니라 범민주진보진영의 국민께서 좋아할 당명을 고민해 달라"며 "우리 당의 지지기반은 혁신당 당원이나 정치인 조국 지지자만이 아니다"라고 했습니다.그러면서 "우리 당의 역할과 쓰임을 인정해 주시는 많은 국민의 뜻까지 담을 수 있는 확장성 있는 당명이 필요하다"고 덧붙였습니다.조 원장이 "당명 속 '조국'(祖國)이 제 이름 '조국'(曺國)은 아니지만, 많은 국민들은 당명과 제 이름을 겹쳐 생각해왔던 것도 사실"이라고 한 것도 개정된 이름에서는 '조국'을 빼고 확장성을 추구하겠다는 뜻으로 읽힙니다.조 원장의 제안에 혁신당 신장식 대표는 페이스북에 글을 올려 "내일 열리는 최고위원회의에 개명 절차 돌입 여부를 결정하는 안건을 상정하겠다"며 "국민과 지지자의 의견을 들어 당헌·당규에 따라 개정 당명은 당원들이 할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)