대학생 10명 중 4명 이상이 올해 취업시장이 지난해보다 어려워졌다고 느끼는 것으로 나타났습니다.



취업 준비에 1년 이상 걸릴 것으로 예상하는 비중도 40%를 넘어섰습니다.



한국경제인협회는 전국 4년제 대학 재학생과 졸업자 등 2,489명을 대상으로 실시한 '2026년 대학생 취업인식도 조사' 결과를 오늘(22일) 발표했습니다.



조사 결과 올해 대졸 신규채용 시장이 지난해보다 어렵다는 응답은 45.1%로, 지난해 조사(37.1%)보다 8.0%포인트 상승했습니다.



지난해보다 좋다는 응답은 4.8%에 그쳤습니다.



대학 4학년 재학생과 졸업자 중 적극적으로 구직활동을 하는 비중은 35.4%로 지난해보다 7.0%포인트 높아졌습니다.



의례적으로 구직하거나 거의 구직활동을 하지 않는 등 소극적 구직자 비중은 48.8%로 지난해(60.5%)보다 11.7%포인트 낮아졌습니다.



소극적 구직 이유로는 역량·기술·지식 부족에 따른 추가 준비 필요(43.0%)가 가장 많았고, 관심 분야 일자리 부족(18.0%), 취업 실패 우려(17.8%) 등이 뒤를 이었습니다.



적극적 구직자들은 올해 평균 10.2회 입사 지원해 1.9회 서류전형에 합격했습니다.



서류전형 합격률은 18.6%로 지난해보다 0.8%포인트 하락했습니다.



올해 입사 지원 횟수는 1~5회(42.1%), 6~10회(21.2%), 11~15회(13.8%) 순이었습니다.



지원한 곳에서 모두 서류 탈락했다는 응답은 23.5%였습니다.



취업 준비에 1년 이상 걸릴 것으로 예상한 응답자는 40.6%로 지난해보다 4.7%포인트 증가했습니다.



6개월 이상 걸릴 것이라는 응답은 72.8%에 달했습니다.



취업 준비 과정의 어려움으로는 신입채용 기회 감소(27.6%)와 원하는 근로조건에 맞는 일자리 부족(24.2%) 등이 꼽혔습니다.



청년 취업난 해소를 위한 정책으로는 인턴 등 직무 경험 확대(23.7%), 신산업 분야 직업훈련 지원 확대(19.1%), 기업 고용 여력 확충(18.2%) 순으로 응답했습니다.



특히 법정 정년이 60세에서 65세로 연장되면 청년 신규채용 기회가 감소할 것이라는 응답은 61.9%로, 확대될 것이라는 응답(14.4%)을 크게 웃돌았습니다.



이상호 협회 경제본부장은 "고환율·고금리, 업종별 경기 회복 격차 등 대내외 경영 불확실성에 노동시장 규제 부담까지 가중되면서 기업들이 채용을 확대하기 어려운 여건"이라며 "정부와 국회는 규제 완화와 세제·투자 지원을 통해 기업의 고용 여력을 높이는 한편, 정년연장 등 청년 일자리에 영향을 미칠 수 있는 정책은 신중하게 추진할 필요가 있다"고 말했습니다.