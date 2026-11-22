▲ 새우젓갈

해양수산부는 김장철을 맞아 수산물 원산지 표시 위반 행위를 단속하기 위해 내일(23일)부터 다음 달 4일까지 특별점검을 실시한다고 오늘(22일) 밝혔습니다.집중 점검 품목은 천일염과 젓갈류를 비롯해 올해 수입량이 많은 냉동 오징어·고등어·아귀 등입니다.고수온 폐사로 최근 수입량이 늘어난 우렁쉥이와 횟감으로 많이 소비되는 방어·돔류도 점검합니다.해수부는 젓갈 시장과 소금 판매업체 등을 중심으로 점검을 진행합니다.수입 수산물 유통 이력 정보를 활용해 유통 경로를 파악하고 원산지 표시 여부를 확인할 계획입니다.원산지를 거짓으로 표시하면 관련 법률에 따라 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.원산지를 표시하지 않은 경우에는 최대 1천만 원의 과태료를 물게 됩니다.해수부 관계자는 "김장철을 맞아 수입산을 국내산으로 속여 파는 일이 없도록 전통시장에서부터 온라인 판매처까지 점검하겠다"며 "판매자들도 정확한 원산지 표시에 적극 동참해 달라"고 말했습니다.