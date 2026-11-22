▲ 은행 대출

올해 들어 지난달 말까지 주요 시중은행에서 40대 차주의 개인 마이너스통장 연체액이 80% 넘게 증가했습니다.기준금리가 연속 인상되고 주가가 가파르게 조정을 받은 하반기에 연체액 급증세가 두드러졌습니다.마이너스통장 연체율은 60대 이상 고령층이 다른 연령대보다 눈에 띄게 높았습니다.대출 금리 상승과 주가 급락의 악재가 겹치면서 주거비와 양육비 부담이 큰 40대와 상대적으로 소득이 적은 고령층의 이자 상환 여력이 떨어진 결과로 분석됩니다.금융권에 따르면, 5대 은행의 올해 10월 말 기준 40대 차주의 개인 마이너스통장 연체액은 399억 8천402만 원으로 집계됐습니다.작년 말 220억 1천749만 원에서 올해 6월 말 302억 4천523만 원으로 불었고, 이후 넉 달 사이 97억 3천879만 원 더 늘었습니다.작년 말과 비교하면 179억 6천652만 원, 81.6% 급증한 수칩니다.50대 마이너스통장 연체액도 작년 말 194억 3천73만 원에서 6월 말 274억 1천394만 원, 10월 말 343억 9천955만 원으로 늘었습니다.올해 누적 증가액은 149억 6천882만 원으로 77.0%가 늘면서, 증가율이 40대에 이어 두 번째로 높았습니다.전체 마이너스통장 연체액은 작년 말 708억 959만 원에서 올해 6월 말 944억 5천270만 원, 10월 말 1천187억 4천460만 원으로 불었습니다.열 달 새 479억 3천501만 원, 67.7%가 늘었는데, 전체 증가액에서 40·50대가 차지하는 비중이 68.7%에 달했습니다.60대 이상의 경우 작년 말 134억 6천561만 원이던 연체액이 6월 말 165억 2천397만 원, 10월 말 198억 5천466만 원으로 늘었습니다.10개월간 증가액은 63억 8천905만 원, 증가율은 47.4%로, 그중 절반이 넘는 33억 3천68만 원이 하반기 들어 불었습니다.30대 연체액은 작년 말 134억 4천124만 원에서 10월 말 211억 1천715만 원으로 57.1% 늘었습니다.시중은행 관계자는 "주거비, 양육비 등 고정지출 부담이 커 물가 상승의 영향을 많이 받는 30·40대와 은퇴 전후 소득 공백기에 놓이고 주식시장 투자에 뛰어든 50·60대가 마이너스통장 이자 납입에 한계를 드러낸 것"으로 추정했습니다.다른 관계자는 "7월 이후 주가 조정이 길어지면서 '빚투'에 나선 일부 차주들이 대출금을 주식에 물린 채로 어려움을 겪고 있을 가능성이 있다"고 했습니다.