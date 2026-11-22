▲ 서울 아파트

서울의 집값 상승세가 이어지는 가운데 서울에서 내 집 마련에 필요한 기간이 오히려 2년 줄었다는 조사 결과가 나왔습니다.국토교통부는 지난 17일 전국 6만 1천 가구를 대상으로 실시한 2025년도 주거실태조사 결과를 발표했습니다.조사에 따르면 지난해 서울 자가가구의 연소득 대비 주택가격 비율, PIR은 11.7배였습니다.PIR은 자가가구의 중간 집값이 중간 연소득의 몇 배인지 나타내는 지표로, 소득을 한 푼도 쓰지 않고 전부 모은다고 가정하면 집값을 마련하는 데 11.7년이 걸리는 셈입니다.이번 조사에서 주택가격은 지난해 6월 셋째 주 월요일을 기준으로 했고, 소득은 2024년 한 해 가구원 전체의 세후소득을 반영했습니다.전국 PIR은 6.3배로 전년과 같았습니다.17개 시도 가운데 전년보다 오른 곳은 경기와 울산, 경북 3곳뿐이었습니다.서울의 PIR은 2024년 13.9배에서 1년 새 11.7배로 크게 낮아졌습니다.최근 5년간 서울 PIR은 2021년 14.1배, 2022년 15.2배, 2023년 13.0배, 2024년 13.9배로 2025년 11.7배가 최근 5년 중 가장 낮았습니다.조사를 수행한 국토연구원 연구자는 가격 조사 시점이 지난해 6월이어서 그 뒤로 본격화한 주택가격 상승세가 반영되지 않았다고 설명했습니다.또, 연립·다세대주택 등 저가 주택의 가격이 내려가면서 가격이 낮은 순서대로 늘어놓았을 때 중위가격이 위치하는 구간도 아래로 이동한 영향이 있다고 덧붙였습니다.한 부동산 전문가는 "지난해 6·27 대책 발표 뒤 토지거래허가구역이 한강벨트까지 확대될 수 있다는 우려가 커지면서 해당 지역 집값이 크게 올랐기 때문에 조사가 그보다 앞선 6월 중순 이뤄진 만큼 이후 상승분은 반영되지 않았다고 볼 수 있다"고 말했습니다.다만 그는 "PIR은 특정 시점의 집값과 소득만 비교해 금리나 대출 여건 등은 반영하지 못한다"며, "이 수치만으로 실제 집을 사기 쉬워졌다고 판단하기는 어렵다"고 밝혔습니다.