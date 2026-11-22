▲ 한화 이글스와 계약한 우완 투수 숄턴스

프로야구 한화 이글스가 2027년 마운드를 이끌 새 외국인 우완 투수 제시 숄튼스를 영입했습니다.한화 구단은 숄튼스와 계약금 12만 5천 달러, 연봉 75만 달러를 합쳐 87만 5천 달러(약 11억 7천만 원)에 계약했다고 오늘(22일) 발표했습니다.숄튼스는 올해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 챔피언인 탬파베이 레이스에서 뛰며 47⅔이닝을 던져 5승 3패, 평균자책점 4.34, 이닝당출루허용(WHIP) 1.34를 기록했습니다.빅리그 통산 성적은 6승 13패, 평균자책점 4.98이며, 마이너리그에서는 통산 34승 47패, 평균자책점 4.33을 올렸습니다.한화 구단은 숄튼스가 최고 시속 154㎞의 빠른 볼과 투심 패스트볼, 스위퍼, 스플릿 핑거드 패스트볼을 던지며 공격적인 투구 성향을 앞세워 높은 스트라이크 비율로 타자의 헛스윙을 끌어내는 능력이 좋다고 평가했습니다.한화는 우완 트로이 왓슨(총액 100만달러), 아시아 쿼터 좌완 왕옌청(총액 30만달러)에 숄튼스로 외국인 투수 구성을 완료했습니다.(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)