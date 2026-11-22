▲ 김치 샌드위치와 비스트로 빈센트 식당 메뉴판 내 안내문
김치 샌드위치를 일식 콘셉트라고 내세웠던 네덜란드 암스테르담 반 고흐 미술관 내 레스토랑이 누리꾼들의 항의를 받고 해당 항목을 삭제한 걸로 전해졌습니다.
서경덕 성신여대 교수는 자신의 SNS를 통해 "최근 미술관을 방문한 관광객이 메뉴판에서 김치 샌드위치가 일본식 우유식빵으로 바뀌었다는 연락을 해 줬다"며 이 같은 사실을 알렸습니다.
앞서 김치 샌드위치를 판매했던 식당 측은 메뉴판 도입부 안내문에 "고흐의 예술 세계에 영향을 준 네덜란드, 프랑스, 일본에서 영감을 받았다"며, "최고급 네덜란드산 식재료를 사용해 정통 프랑스 요리에 일본풍을 더했다"고 적어 논란이 됐습니다.
서 교수는 "아직 유럽에서 유사한 일들이 많이 벌어지고 있어 우려스럽다"며, 김치를 '일본 김치'로 소개한 독일 국민 마트 '알디', 김치 소스 병에 기모노 입은 여성을 그린 스페인 식품 업체 사례 등을 언급했습니다.
서 교수는 또 "김치 종주국으로서 세계 곳곳에 남아 있는 김치 오류부터 시정해 나가야 할 것"이라며 지속적인 대응 의지를 밝혔습니다.
(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
댓글