▲ 김치 샌드위치와 비스트로 빈센트 식당 메뉴판 내 안내문

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김치 샌드위치를 일식 콘셉트라고 내세웠던 네덜란드 암스테르담 반 고흐 미술관 내 레스토랑이 누리꾼들의 항의를 받고 해당 항목을 삭제한 걸로 전해졌습니다.서경덕 성신여대 교수는 자신의 SNS를 통해 "최근 미술관을 방문한 관광객이 메뉴판에서 김치 샌드위치가 일본식 우유식빵으로 바뀌었다는 연락을 해 줬다"며 이 같은 사실을 알렸습니다.앞서 김치 샌드위치를 판매했던 식당 측은 메뉴판 도입부 안내문에 "고흐의 예술 세계에 영향을 준 네덜란드, 프랑스, 일본에서 영감을 받았다"며, "최고급 네덜란드산 식재료를 사용해 정통 프랑스 요리에 일본풍을 더했다"고 적어 논란이 됐습니다.서 교수는 "아직 유럽에서 유사한 일들이 많이 벌어지고 있어 우려스럽다"며, 김치를 '일본 김치'로 소개한 독일 국민 마트 '알디', 김치 소스 병에 기모노 입은 여성을 그린 스페인 식품 업체 사례 등을 언급했습니다.서 교수는 또 "김치 종주국으로서 세계 곳곳에 남아 있는 김치 오류부터 시정해 나가야 할 것"이라며 지속적인 대응 의지를 밝혔습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)