▲ 지난 21일 서울 강남하이퍼학원 의대관에서 열린 2027학년도 수능 가채점 분석에 참석한 학부모들이 강사의 설명을 듣고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험 수학 영역에서 1등급을 받은 수험생 10명 중 8명 이상이 미적분 또는 기하를 선택했을 것이라는 입시업계 분석이 나왔습니다.22일 종로학원이 2027학년도 수능 가채점 결과를 분석한 자료에 따르면 수학 영역 1등급 수험생 가운데 미적분 또는 기하 선택자의 비율은 85.7%로 추정됐습니다.확률과 통계 선택자는 14.3%에 그칠 것으로 예상됐습니다.미적분·기하 선택자의 1등급 비중은 지난해 79.3%보다 6.4%포인트 높아진 수치입니다.2등급에서도 미적분·기하 선택자가 69.3%로 확률과 통계 선택자 30.7%보다 많을 것으로 분석됐습니다.반면 3등급에서는 확률과 통계 선택자가 59.2%로 미적분·기하 선택자 40.8%를 웃돌 것으로 추정됐습니다.선택과목별 표준점수 최고점은 미적분과 기하가 각각 139점, 확률과 통계가 137점으로 예상됐습니다.2022학년도 통합 수능 도입 이래 미적분은 확률과 통계보다 표준점수 최고점이 높게 형성돼 왔습니다.두 과목의 표준점수 최고점 격차는 2022학년도와 2023학년도 각각 3점, 2024학년도 11점, 2025학년도 5점, 2026학년도 2점이었습니다.종로학원은 미적분과 기하를 선택한 수험생 집단의 수학 성적이 확률과 통계 선택자보다 높아 이러한 차이가 발생한 것으로 분석했습니다.이에 따라 올해 정시에서도 수학 고득점자가 많은 자연계열 수험생들이 인문계열 학과에 교차 지원하는 현상이 이어질 것으로 내다봤습니다.특히 인문계와 자연계 구분 없이 학생을 선발하는 모집 단위에서는 미적분·기하 선택자의 합격 비중이 높아질 가능성이 있다고 전망했습니다.임성호 종로학원 대표는 "올해는 현행 대입제도로 치러지는 마지막 입시인 데다 수능에서 국어보다 수학의 변별력이 상대적으로 높아진 만큼 수학 성적에 따른 지원 전략이 중요하다"며 "인문계열 수험생들은 자연계열 수험생의 교차지원 가능성과 문·이과 통합선발 전형에서 발생할 수 있는 수학 선택과목별 유불리를 종합적으로 고려해야 한다"고 조언했습니다.(사진=연합뉴스)