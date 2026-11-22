서비스로 주는 1천원 짜리 로또 복권을 못 받았다며 식당에서 흉기를 휘두른 60대가 항소심에서 감형을 받았습니다.



서울고등법원 형사13부는 지난달 29일 살인 및 살인미수 혐의로 기소된 김모 씨에게 무기징역을 선고한 원심을 파기하고 징역 45년을 선고했습니다.



15년간 위치추적 전자장치를 부착하라는 명령은 원심대로 유지했습니다.



김 씨는 지난해 10월 말 서울 수유동의 한 식당에서 주인 부부에게 흉기를 휘둘러 구속 기소됐습니다.



현금 결제 시 서비스로 주는 1천원짜리 로또 복권을 받지 못했다며 벌어진 일로, 안주인 60대 여성은 숨졌고, 남편은 전치 6주의 상처와 함께 청력이 떨어지는 등 후유증이 남았습니다.



수사기관에서 김 씨는 범행이 기억나지 않는다고 했고, 1심에서 무기징역이 선고되자 과거 조현병을 앓았다는 등의 심신미약을 이유로 항소했습니다.



반면, 피해자 유족은 지난 1월 강력한 처벌을 원한다는 의견서를 1심 재판부에 내기도 했습니다.



항소심 재판부는 "피고인의 범행은 비난받아 마땅하지만, 여러 양형 조건을 종합적으로 고려하면 무기징역을 선고한 원심은 다소 무거워서 부당하다"고 밝혔습니다.



김 씨가 생존 피해자인 식당 남성 주인의 치료비 532만원을 지급한 점 등도 고려했다고 설명했습니다.



재판부는 "치료비 상당액 지급만으로는 피해자가 입은 신체적·정신적 고통을 온전히 보상했다고 보기 어렵다"면서도, "피고인이 피해 회복을 위해 노력한 점은 다소나마 참작할 수 있다"고 밝혔습니다.



재판부는 또 김 씨에게 법률상 심신미약 감경을 할 만한 상황은 아니라면서도 범행 당시 정신상태가 온전하지는 않았던 것으로 보인다며, 현재 만 60세인 김 씨 나이를 고려해 징역 45년과 15년간 전자장치 부착 명령을 선고한다는 취지로 설명했습니다.



(취재 : 박현석, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)