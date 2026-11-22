▲ 김아림

김아림이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 마지막 대회인 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1천100만 달러) 3라운드에서도 선두 질주를 이어가며 우승 꿈을 부풀렸습니다.김아림은 22일(한국시간) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 6개와 보기 3개를 묶어 3언더파 69타를 쳤습니다.중간 합계 18언더파 198타를 기록한 김아림은 공동 2위 요시다 유리(일본), 지노 티띠꾼(태국·이상 17언더파 199타)에게 한 타 앞선 단독 선두를 유지했습니다.이번 대회 첫날 공동 선두에 올랐던 김아림은 2라운드 16번 홀(파3) 홀인원을 앞세워 3타 차 단독 선두로 나섰고, 3라운드에서도 리더보드 맨 위를 지켰습니다.마지막 날까지 선두를 지켜 우승한다면 김아림은 지난해 2월 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스 이후 약 1년 9개월 만에 트로피를 추가, LPGA 투어 통산 4승째를 거두게 됩니다.올 시즌 대회별 성적을 점수로 환산한 CME 글로브 포인트 상위 60명만 출전하는 이번 대회는 우승 상금만 400만 달러(약 53억8천만원)로, 김아림이 우승하면 이 또한 손에 넣게 됩니다.이날 첫 홀인 1번 홀(파5)에서 보기로 시작한 김아림은 이후 13번 홀(파4)까지 버디만 5개를 작성하며 기세를 올렸으나 막판엔 다소 아쉬웠습니다.16번 홀(파3)에서 3퍼트 보기가 나온 뒤 17번 홀(파5) 버디로 만회했으나 마지막 18번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 물에 빠뜨린 여파로 다시 한 타를 잃은 채 마쳤습니다.김아림은 "오늘 바람 방향이 좀 까다로웠다. 많이 바뀌고, 소용돌이치기도 했다"면서 "18번 홀 두 번째 샷도 핀을 노리고 쳤는데 바람 방향이 좀 바뀌었다. 그런 게 골프"라고 말했습니다.그는 "제겐 이미 400만 달러가 있기에 상금에 대해서는 크게 생각하지 않는다. 선수들과의 경쟁을 생각하며 내 경기에 집중하겠다"고 최종 라운드 각오를 다졌습니다.LPGA 투어 올해의 선수상을 이미 확정한 세계랭킹 1위 넬리 코르다는 3라운드에서 7타를 줄이며 공동 4위(16언더파 200타)를 달려 김아림을 두 타 차로 추격했습니다.김세영과 윤이나는 공동 11위(13언더파 203타), 이소미는 공동 15위(12언더파 204타), 유해란은 공동 18위(11언더파 205타), 최혜진과 임진희는 공동 22위(9언더파 207타)로 3라운드를 마쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)