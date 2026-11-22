▲ 유도 여자 최중량급 간판 이현지

여자 유도 최중량급 세계랭킹 3위 이현지(19·용인대)가 2026 국제유도연맹(IJF) 세계주니어선수권대회에서 은메달을 획득했습니다.이현지는 21일(현지시간) 우즈베키스탄 타슈켄트 무예 스포츠 콤플렉스에서 열린 대회 여자 78㎏이상급 결승에서 셀리아 캉(프랑스)을 지도 2개로 몰아붙였으나 골든스코어(연장) 접전 끝에 유효를 내줘 아쉽게 우승을 놓쳤습니다.이날 이현지는 1라운드에서 세마 메테(튀르키예)를 15초 만에 한판으로 꺾었고, 2라운드에서 만난 레오니 밍카다카키노(프랑스)를 경기 시작 1분 58초 만에 반칙승으로 눌렀습니다.3라운드 마마 쿨리발리 투레(스페인)와 경기는 단 9초 만에 끝났습니다.이현지는 경기 시작 후 가볍게 잡기 싸움을 하다가 벼락같은 오른쪽 다리 감아 돌리기로 한판승을 거뒀습니다.그는 준결승에서도 이노우에 도모카(일본)를 경기 시작 37초 만에 한판으로 누르는 등 세계 최고의 기량을 뽐냈습니다.세계주니어선수권대회는 만 20세 이하의 선수들이 참가하는 주니어 최고 권위의 대회로, 이현지는 남녕고에 재학 중이었던 2024년 해당 대회를 제패하며 초대형 유망주로 처음 이름을 알렸습니다.그는 이후 무럭무럭 성장했고, 시니어 데뷔 시즌이었던 지난해 각종 대회 타이틀을 거머쥐더니 지난달에 열린 세계선수권대회에서 모든 경기에서 한판승을 거두며 세계 정상에 섰습니다.(사진=IJF 홈페이지 캡처, 연합뉴스)