▲ 다리에 깁스 한 해리 케인

왼쪽 발목 인대가 파열된 독일 프로축구 바이에른 뮌헨의 간판 골잡이 해리 케인(33·잉글랜드)이 수술을 마치고 곧 돌아오겠다는 각오를 밝혔습니다.바이에른 뮌헨 구단은 22일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 케인이 왼쪽 발목 수술을 성공적으로 마치고 재활 프로그램에 돌입했다고 발표했습니다.케인은 전날 열린 FC 쾰른과의 2026-2027 독일 분데스리가 홈 경기(1-1 무승부)에서 전반 20분 만에 발목을 다쳐 절뚝이며 교체됐고, 정밀 검사 결과 왼쪽 발목 인대 파열 진단을 받았습니다.복귀까지는 3∼4개월이 걸릴 것으로 예상됩니다.케인은 이날 발목에 깁스를 한 채 병상에서 밝게 웃으며 엄지를 치켜세운 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고 올 시즌 내 복귀 의지를 다졌습니다.그는 "인생에는 기복이 따르기 마련이다. 이런 부상을 당해 당연히 매우 실망스럽지만, 2027년을 앞두고 회복력과 발전을 보여줄 기회라고 생각한다"며 "시즌 막판 중요한 시기에 맞춰 산뜻하고 준비된 모습으로 돌아오겠다"고 다짐했습니다.이어 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼 3회 우승에 빛나는 와이드 리시버 줄리언 에델먼의 명언인 "힘든 시기는 오래가지 않지만, 강한 사람은 오래 버틴다"는 문구를 인용하며 응원 메시지를 보내준 팬들에게 감사를 전했습니다.케인의 이탈은 공격진을 중심으로 부상자가 속출한 뮌헨에 큰 악잽니다.뮌헨은 최근 몇 주간 루이스 디아스, 세르주 그나브리, 알폰소 데이비스, 이스마엘 사이바리, 주장 마누엘 노이어 등이 줄줄이 전력에서 이탈한 상탭니다.여기에 쾰른전에서는 몇 안 남은 공격 자원인 마이클 올리세마저 전반 막판 태클을 당해 쓰러졌고, 전반은 끝까지 소화했으나 후반에는 그라운드에 나서지 못했습니다.뮌헨은 현재 유럽 5대 리그 팀 가운데 올 시즌 공식전 무패 행진을 이어가는 유일한 팀으로 남아 있습니다.(사진=해리 케인 SNS 캡처, 연합뉴스)