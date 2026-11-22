▲ 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 엄지성이 패스를 받기 위해 발을 뻗어보고 있다.

이달 한국 축구대표팀 A매치 일정을 마치고 소속팀으로 복귀한 엄지성(24·스완지시티)이 시즌 4호 도움을 기록하며 팀을 패배에서 구해냈습니다.엄지성은 22일(한국시간) 영국 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 웨스트브로미치 앨비언과 치른 2026-2027 잉글랜드 챔피언십(2부) 16라운드 홈 경기에 선발 출전해 귀중한 도움을 올리며 스완지의 2-2 무승부에 힘을 보탰습니다.스완지가 1-2로 뒤지던 전반 추가시간 4분 엄지성은 페널티지역 안에서 공중볼을 골대를 등진 채 잡아낸 뒤, 원터치로 문전을 향해 쇄도하던 일라이자 저스트의 앞 공간에 공을 내줬고 저스트가 이를 마무리하며 승부를 원점으로 돌렸습니다.후반 들어 웨스트브로미치가 주도권을 쥐고 스완지의 골문을 거세게 두드렸으나 스완지가 끝까지 실점을 막아내며 무승부로 경기를 마쳤습니다.이날 도움은 엄지성이 지난 1일 블랙번 로버스전(4-0 승)에서 시즌 3호 도움을 작성한 이후 3주 만이자, 출전 경기 기준 2경기 만에 추가한 공격포인틉니다.이로써 엄지성은 올 시즌 공식전 13경기에서 2골 4도움을 기록했습니다.엄지성은 후반 18분 스테픈 유스타키오와 교체될 때까지 기회 창출 3회와 크로스 성공률 100%(2/2), 공격 지역 패스 3회를 기록하며 팀 공격에 활력을 불어넣었습니다.스완지는 시즌 전적 8승 3무 5패(승점 27)를 기록하며 8위에 자리했습니다.한편 같은 날 펼쳐진 배준호(스토크시티)와 백승호(버밍엄시티)의 '코리안 더비'에서는 배준호가 판정승을 거뒀습니다.영국 스토크온트렌트의 베트365 스타디움에서 열린 챔피언십 16라운드 경기에서 배준호와 백승호가 나란히 선발 출전해 각각 68분, 77분을 소화했고, 스토크가 후반 3분 조지 허스트의 선제 결승 골에 힘입어 1-0으로 승리했습니다.버밍엄은 후반 18분 상대 수비수 루카 봄비노가 경고 누적으로 퇴장당하며 수적 우위를 점했으나 끝내 동점 골을 뽑아내지 못하고 고개를 숙였습니다.리그 4연승을 달린 스토크는 승점 32(10승 2무 4패)로 선두 미들즈브러(승점 32)에 골 득실에서 뒤진 2위에 자리했고, 3연승이 끊긴 버밍엄은 승점 29(8승 5무 3패)로 4위에 머물렀습니다.스코틀랜드 무대에서도 한국 선수들의 활약이 이어졌습니다.레인저스에서 뛰는 2006년생 공격수 김민수(20)는 스코틀랜드 마더웰의 퍼 파크에서 열린 마더웰과의 2026-2027 스코틀랜드 프로축구 프리미어십 14라운드 원정 경기에 선발 출전해 78분을 소화하며 시즌 첫 도움을 올렸습니다.김민수는 전반 8분 코너킥 상황에서 정확한 크로스를 올렸고, 이를 이매뉴얼 페르난드스가 타점 높은 헤더로 골대 안에 꽂아 넣으며 선제골을 뽑아냈습니다.지난 8월 레인저스로 이적한 뒤 3개월여 만이자, 레인저스 소속 공식전 13경기 만에 신고한 첫 공격포인틉니다.2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 준비하는 김은중호의 멕시코 21세 이하(U-21) 대표팀 11월 평가전 명단에 이름을 올렸다가 부상으로 낙마했던 김민수는 소속팀에서 곧바로 공격포인트를 올리며 아쉬움을 덜어냈습니다.이날 김민수는 양 팀 통틀어 최다인 기회 창출 4회와 드리블 성공 4회(성공률 80%)를 비롯해 유효슈팅 2회, 패스 성공률 84%(27/32)를 기록하며 맹활약했습니다.김민수가 배달한 선제골을 앞세워 전반을 1-1로 마친 레인저스는 후반 43분 라이언 돈 나데리의 결승 골에 힘입어 2-1 승리를 지켜내며 승점 30으로 리그 2위에 자리했습니다.리그 1위 셀틱에서 뛰는 공격수 양현준도 같은 날 팀의 대승에 앞장섰습니다.양현준은 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 세인트 미렌과의 2026-2027 스코틀랜드 프로축구 프리미어십 14라운드 홈 경기에 오른쪽 측면 공격수로 선발 출전해 후반 25분 제임스 포레스트와 교체될 때까지 70분을 소화하며 팀의 4-1 완승에 기여했습니다.0-0으로 팽팽하게 맞서던 전반 33분 양현준은 오른쪽 측면을 파고든 뒤 정교한 크로스를 올렸고, 수비수를 맞고 살짝 굴절된 공을 앨릭스 옥슬레이드-체임벌린이 가볍게 원터치로 마무리하며 선제골을 터뜨렸습니다.상대 수비수를 맞고 굴절되면서 양현준의 공식 도움으로 인정되지는 않았지만, 선제골의 기점이 됐고, 기세를 탄 셀틱은 전반에만 3골을 몰아치며 일찌감치 기선을 제압했습니다.후반 18분 캘럼 맥그레거의 추가 골로 승부에 쐐기를 박은 셀틱은 후반 25분 세인트 미렌의 킬리언 필립스에게 페널티킥으로 한 골을 내줬으나 이미 점수 차가 크게 벌어진 뒤였습니다.이날 승리로 11승 1무 2패(승점 34)를 기록한 셀틱은 리그 단독 선두를 굳게 지켰습니다.(사진=연합뉴스)