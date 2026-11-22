▲ SSG 랜더스 문승원

선발과 중간계투, 마무리를 두루 맡으면서 프로야구 SSG 랜더스의 마운드를 지켜온 문승원(36)이 인천에서 선수 생활을 이어갑니다.SSG는 "오른손 투수 문승원과 계약기간 2+1년, 총액 15억 원(계약금 5억 원, 연봉 총액 7억 5천만 원, 옵션 2억 5천만 원)에 자유계약선수(FA) 계약을 체결했다"고 오늘 밝혔습니다.올 시즌 문승원은 62경기에서 62⅔이닝을 던져 2승 2패 2세이브 17홀드, 평균자책점 3.45를 기록했습니다.17홀드는 개인 한 시즌 최다 기록입니다.배명고와 고려대를 거쳐 2012년 신인드래프트 1라운드 전체 8순위로 SK 와이번스(현 SSG)에 입단한 문승원은 2016년 첫 선발승을 거두고 이듬해 선발 투수로 자리 잡았습니다.이후 중간계투와 마무리를 오가면서 팀의 뒷문을 지켰습니다.정규시즌 통산 378경기에서 55승 62패 27세이브 38홀드, 평균자책점 4.59를 기록했습니다.문승원은 계약 후 "다시 한번 SSG와 함께할 수 있게 돼 기쁘고 감사하다"며 "구단이 보내준 믿음에 보답할 수 있도록 항상 철저히 준비하고, 어느 보직에서든 팀이 필요로 하는 역할을 해내겠다. 앞으로도 SSG가 다시 정상에 도전하는 데 힘을 보태고 싶다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)