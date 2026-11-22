▲ 정점식 국민의힘 원내대표

국민의힘 정점식 원내대표가 내일 이른바 '블랙먼데이' 가능성이 있다며 정부를 향해 긴급 대응조치를 미리 준비해야 한다고 촉구했습니다.정 원내대표는 오늘 자신의 SNS에 "현지시간 20일 미국 나스닥 종합지수가 5.3% 폭락하고, 우리 코스피200 야간선물은 21일 오전 기준 7.01% 폭락했다"며 우려를 나타냈습니다.이어 "지난 금요일 코스피와 코스닥이 모두 5% 넘게 급락했는데, 내일 주식시장은 그보다 더한 블랙먼데이의 가능성이 있다는 우려가 공공연히 나돌고 있다"고 덧붙였습니다.그러면서 "단일종목 레버리지 ETF 졸속도입과 국민연금 리밸런싱 유예 등 온갖 무리한 주가부양책을 동원한 불장난 뒤에 찾아온 것은 역대급 버블 붕괴"라고 주장했습니다.정 원내대표는 "우선 정부 당국은 당장 내일 예상되는 주식시장 급락에 대해 긴급 대응조치를 미리 준비할 것을 촉구한다"며 "지금 정부여당이 신경 써야 할 일은 탄핵이 아니라 주식시장"이라고 강조했습니다.