▲ 정점식 국민의힘 원내대표
국민의힘 정점식 원내대표가 내일 이른바 '블랙먼데이' 가능성이 있다며 정부를 향해 긴급 대응조치를 미리 준비해야 한다고 촉구했습니다.
정 원내대표는 오늘 자신의 SNS에 "현지시간 20일 미국 나스닥 종합지수가 5.3% 폭락하고, 우리 코스피200 야간선물은 21일 오전 기준 7.01% 폭락했다"며 우려를 나타냈습니다.
이어 "지난 금요일 코스피와 코스닥이 모두 5% 넘게 급락했는데, 내일 주식시장은 그보다 더한 블랙먼데이의 가능성이 있다는 우려가 공공연히 나돌고 있다"고 덧붙였습니다.
그러면서 "단일종목 레버리지 ETF 졸속도입과 국민연금 리밸런싱 유예 등 온갖 무리한 주가부양책을 동원한 불장난 뒤에 찾아온 것은 역대급 버블 붕괴"라고 주장했습니다.
정 원내대표는 "우선 정부 당국은 당장 내일 예상되는 주식시장 급락에 대해 긴급 대응조치를 미리 준비할 것을 촉구한다"며 "지금 정부여당이 신경 써야 할 일은 탄핵이 아니라 주식시장"이라고 강조했습니다.
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