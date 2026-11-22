▲ 추가로 발견된 어망 부이에 위치표시를 위해 수중 연결을 확인하는 모습

충남 태안 서격렬비열도 인근 해상에서 연락 두절된 7.93톤 어선 해광호를 닷새째 수색 중인 해경이 해저에서 선박 추정 물체를 발견했습니다.태안해경은 오늘(22일) "전날 오후 7시 55분 서격렬비열도 북서방 약 22해리(40.74㎞) 인근 해상 수심 52ｍ 해저에서 선박 추정 물체를 발견했다"며 "해광호와의 관련 여부는 확인 중"이라고 밝혔습니다.해경은 해군 함정 수중음파탐지기를 활용해 선박 추정체를 찾았다고 부연했습니다.발견 지점은 앞서 해경이 확인한 침몰 추정 위치로부터 북동쪽으로 440ｍ 떨어진 곳입니다.태안해경은 형상과 크기 등을 영상으로 확인하고 있다고 전했습니다.해경은 또 수중 무인잠수정과 수중 다방향 폐쇄회로 CCTV를 투입할 예정이며, 해저 물체와 해광호 간 일치가 확인되면 수심·조류·기상 여건을 고려해 잠수사 투입 여부 등 후속 조처를 결정할 계획이라고 설명했습니다.앞서 태안 선적 연안통발 어선인 해광호는 16일 오전 7시 16분께 내국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명을 태우고 안흥외항을 출항했습니다.이후 이튿날 오전 3시께 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했지만, 18일 오전 1시께 해광호의 위치가 확인되지 않는다는 신고가 들어왔습니다.직후 수색 작업에 나선 해경은 20일 저녁 해광호 것으로 보이는 부이(부표)를, 21일 오전에는 부이 1개를 각각 발견했습니다.(사진=태안해경 제공, 연합뉴스)