▲ 해군 수상함 구조함 통영함

해군이 3천500t급 수상함 구조함 통영함에 탑재된 수중무인탐사기(ROV)를 투입해 실종 어선 '해광호'에 대한 정밀 수색에 나섭니다.해군은 오늘(22일) 통영함을 해광호 사고 발생 추정 해역인 충남 태안군 서격렬비도 북서쪽 22해리(약 40.7㎞) 인근으로 보내 정밀 수중 탐색을 진행한다고 밝혔습니다.해군은 앞서 어제 저녁 7시55분쯤 해광호 최종 위치 소실 지점에서 약 330ｍ 떨어진 해저를 수색하면서 선체로 추정되는 물체를 탐지했습니다.해군은 통영함에 탑재된 ROV를 이용해 이 물체가 해광호인지 확인한다는 방침입니다.ROV는 사람이 작업할 수 없는 깊은 해저를 탐색하는 데 활용하는 무인장비입니다.보통 모함(母艦)에 유선으로 연결돼 원격으로 조종합니다.구조 당국은 오늘 아침 8시쯤부터 기상이 호전되는 대로 이 물체에 대한 확인 절차에 나설 예정이었으나 통영함의 이동·함정 자세 안정화 등에 시간이 필요해 실제 정밀 수중탐색은 오늘 오후에 시작될 예정인 것으로 전해졌습니다.선장 등 7명(한국인 3명·인도네시아인 4명)이 탄 태안 선적 7.93t급 어선 해광호는 지난 16일 오전 안흥외항을 출항했다가 이튿날 새벽 연락이 두절됐습니다.어제 오전에는 추정 해역 인근에서 해광호 깃발이 달린 부이 2개가 발견됐습니다.(사진=연합뉴스)