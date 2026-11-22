▲ 치매안심센터

치매안심센터 선별검사에서 인지기능 저하로 치매가 의심된 사람 10명 중 3명은 후속 진단검사를 받지 않은 것으로 나타났습니다.진단검사 수검률은 서울이 94.5%인 반면 대구는 40.9%에 그쳐 지역 간 격차도 큰 것으로 조사됐습니다.22일 보건복지부에 따르면 전국 치매안심센터는 치매 환자를 조기 발굴하기 위해 1단계 치매 선별검사를 제공하고, 이 중 치매가 의심되는 인지기능 저하자를 대상으로 진단검사·감별검사를 실시케 하고 있습니다.국회예산정책처의 '치매 지원 정책·사업 평가' 결과 치매안심센터는 2024년 기준 528만 1천563명에게 선별검사를 실시해 83만 1천9명의 인지기능 저하자를 발견했습니다.전체 선별검사 수검자의 15.7%입니다.이후 진단검사를 통해 경도인지장애 21만 5천444명과 치매 환자 28만 8천470명을 진단했습니다.경도인지장애는 아직 치매라고 할 수는 없지만 기억력, 언어능력 등 인지기능이 뚜렷하게 떨어진 상태로, 경도인지장애의 10∼15%가 치매로 진행되는 것으로 알려져 있습니다.그러나 선별검사에 따른 인지기능 저하자 중 58만 5천23명만이 진단검사를 받아 수검률은 70.4% 수준이었습니다.지역 간 치매 의심환자 진단검사 수검률 차이도 컸습니다.수검률이 가장 높은 지역은 서울로 94.5%에 달했지만, 대구는 40.9%에 불과해 지역 간 격차가 드러났습니다.예산정책처는 "선별검사를 통한 치매 의심군이 진단검사로 이행하는 비율이 높지 않은 수준인 것으로 보인다"며 "선별에서 진단으로의 연계율이 충분히 높지 못할 경우 치매 조기 검진, 진단, 등록, 서비스 간의 연계 구조에 악영향을 초래할 수 있다"고 짚었습니다.치매 환자의 치매안심센터 등록률은 56.2%였고, 등록 환자 중 서비스 이용률은 80.5%였습니다.경도인지장애 환자의 등록률은 5.1%에 그쳤습니다.2024년 7월부터 시작된 치매관리주치의 시범사업 등록 환자의 치매안심센터 이용률도 57.1%로 절반을 조금 넘는 수준입니다.(사진=연합뉴스)