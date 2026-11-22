▲ 노인

60∼74세 어르신의 스마트폰·태블릿 보유율이 97%를 넘지만, 민원서류 발급 등 디지털 행정서비스를 이용하는 능력은 상대적으로 낮은 것으로 나타났습니다.디지털 문해력은 여성과 읍·면 지역 거주자가 남성과 동 지역 거주자보다 낮아 성별·지역별 격차도 확인됐습니다.22일 천재영 한국노인인력개발원 패널조사팀장이 최근 제50차 고령사회전문가포럼에서 발표한 '한국 어르신의 일과 삶 패널 제1차 자료로 살펴본 베이비부머 세대 생활 실태와 삶의 질' 자료를 보면 노인의 디지털 접근성과 문해력 등을 분석한 결과 이같이 나타났습니다.한국 어르신의 일과 삶 패널은 전국의 60∼74세 어르신을 대상으로 노인 일자리 및 사회활동 지원사업, 경제활동, 생활과 보건의료 서비스 이용 등을 2년마다 살펴보는 종단 연구로 2024년 1차 조사가 진행됐습니다.분석 결과 어르신들의 디지털 문해력은 3점 만점에 평균 1.74점이었습니다.세부적으로 보면 스마트폰의 일정 관리·계산기 등 기본 앱 이용과 필요한 앱 설치·삭제 등을 할 수 있는지를 묻는 기본영역이 2.04점으로 가장 높았고, 교통 1.80점, 콘텐츠 1.69점, 여가 1.66점 순으로 뒤를 이었습니다.민원서류 발급을 신청하거나 세금을 내는 등 행정 영역의 디지털 문해력은 1.49점으로 가장 낮아 어르신들이 인터넷으로 행정서비스를 받는 데 어려움을 겪는 경우가 비교적 많은 것으로 나타났습니다.문해력을 집단별로 살펴보면 거주지와 성별·경제활동 참여 여부 등에 따라 차이가 있었습니다.읍·면(1.57점)보다는 동 단위 지역(1.79점) 거주자의 디지털 문해력이 높은 것으로 나타났고, 여성(1.60점)보다 남성(1.86점)이, 경제활동에 참여하지 않는 어르신(1.66점)보다는 경제활동을 하는 어르신(1.77점)의 디지털 문해력 점수가 높았습니다.디지털기기 보유율은 스마트폰·패드의 경우 97.3%에 달했고, 컴퓨터를 가진 어르신은 35.7%였습니다.다만, 인터넷 접근성과 관련해서는 인터넷 이용이 아예 불가하다는 응답이 19.9%에 달했고, 이용량에 제한이 있다는 응답률도 24.7%였습니다.이용량 제한 없이 인터넷을 쓸 수 있다는 어르신은 절반을 조금 넘는 55.4%였습니다.전문가들은 기술의 발전 속도가 빨라지는 만큼 개인이 노력하는 것뿐 아니라 정책적인 지원을 통해 어르신들의 디지털 문해력과 접근성을 높일 필요가 있다고 지적합니다.천재영 팀장은 "현대 사회는 모든 정보가 인터넷을 중심으로 오가기 때문에 연세가 드셔도 인터넷으로 생활정보 등에 접근할 수 있어야 하고, 그렇지 못하면 고립될 수밖에 없다"며 "기존에는 인프라, 즉 물리적으로 기기를 갖고 있느냐에 주목했지만, 이제는 어르신들이 인터넷을 어려움 없이 활용할 수 있도록 적극적으로 지원하는 정책이 필요하다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)