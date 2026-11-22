▲ 춘천지법·서울고법 춘천재판부

절도죄로 세 차례 실형을 선고받은 뒤에도 남의 물건을 훔치고 자기 집에 불까지 지른 30대가 항소심에서도 실형을 선고받았습니다.서울고법 춘천재판부 형사1부는 현주건조물방화, 특정범죄가중처벌법상 절도, 사기 등 혐의로 구속기소 된 A 씨에게 원심과 마찬가지로 징역 2년을 선고했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 4월 24일 오후 3시 20분쯤 원주 집에서 "시키는 대로 하지 않으면 가족이나 지인들을 다 죽이겠다"는 환청을 듣고 신문지, 달력, 휴지 등에 불을 붙여 집 곳곳에 불이 옮겨붙게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.앞서 지난 3월에는 원주 B 씨 집에서 그의 체크카드를 훔쳐 달아난 뒤 이틀간 편의점에서 18차례에 걸쳐 양주 등 약 85만 원 상당의 물건을 구매하기도 했습니다.또 A 씨는 비슷한 시기 남의 집 앞에 놓인 식료품 택배를 훔쳐 달아났습니다.그는 2018년부터 지난해까지 절도 관련 범죄로 세 차례 실형을 선고받고도 또 이같이 범행했습니다.1심을 맡은 춘천지법 원주지원은 방화 범죄는 일반 공공의 안전과 평온을 해치는 범죄로서 사람의 생명과 재산에 중대한 피해를 가져올 위험성이 높고, 피고인은 절도죄와 사기죄 등으로 여러 차례 처벌받은 전력이 있을 뿐만 아니라 누범기간 중 각 범행을 저질렀다며 실형을 선고했습니다.형이 무거워 부당하다는 A 씨 주장을 살핀 항소심 재판부는 원심이 피고인에게 선고한 형은 원심이 양형에 관해 가지는 재량의 합리적인 범위 내에 있다고 인정된다며 원심의 형을 유지했습니다.(사진=연합뉴스)