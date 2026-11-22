▲ 테슬라 강남스토어

중국 상하이 공장에서 생산된 테슬라 전기차가 국내에서 돌풍을 일으키면서 올해 한국의 대(對)중국 자동차 수입액과 무역적자가 나란히 역대 최대치를 기록했습니다.테슬라의 국내 판매량이 지난해의 두 배 수준으로 급증한 가운데 대중국 자동차 무역적자는 10월까지 6조원에 달해 지난해 연간 적자 규모를 크게 웃돌았습니다.중국산 자동차의 국내 시장 확대가 국내 완성차와 부품산업의 생산 기반을 위협할 수 있다는 우려 속에 국내 생산 지원책을 촉구하는 목소리도 커지고 있습니다.22일 한국무역협회와 산업통상부에 따르면 올해 1∼10월 한국의 대중국 자동차 무역적자는 42억 3천56만 달러로 지난해 같은 기간(21억 9천571만 달러)보다 92.7% 증가했습니다.원화로 약 6조원 규모입니다.지난해 연간 무역적자(25억 1천162만 달러)를 훌쩍 웃돕니다.10월까지 한국의 대중국 자동차 수출액은 1억 6천877만 달러로 지난해 같은 기간(2억 5천930만 달러)보다 34.9% 줄었습니다.반면 수입액은 79.2% 늘어난 43억 9천033만 달러로 수출액의 26배에 달했습니다.대중국 자동차 무역수지는 2017년부터 올해까지 10년 연속 적자입니다.적자 폭은 2022년 4억 6천605만 달러에서 2023년 9억 4천307만 달러, 2024년 17억 2천976만 달러로 가파르게 확대됐습니다.중국산 자동차의 국내 판매 증가세는 상하이 기가팩토리에서 생산된 테슬라가 주도하고 있습니다.현재 국내에서 판매되는 테슬라는 대부분 중국산입니다.한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 올해 1∼10월 테슬라의 국내 신규 등록 대수는 9만8천313대로 지난해 같은 기간보다 105.0% 증가했습니다.수입차 시장 점유율은 30%를 넘어섰으며 월간 판매에서 9개월 연속 1위를 차지했습니다.특히 테슬라 모델Y는 올해 10월까지 7만 8천631대가 등록돼 수입차 가운데 가장 많이 팔린 모델로 집계됐습니다.지난해 국내에 진출한 중국 전기차 업체 BYD도 가격 경쟁력을 앞세워 올해 1∼10월 국내 신규 등록 대수가 2만대를 넘어섰습니다.중국 지리그룹 계열 폴스타도 중국 생산 차량을 국내에 판매하고 있습니다.중국산 자동차의 국내 시장 약진에는 상대적으로 낮은 관세장벽도 유리하게 작용한다는 분석이 나옵니다.미국은 중국산 전기차에 최고 127.5%의 관세를 부과하고 있으며, 유럽연합(EU)도 기본 관세 10%에 추가 상계관세를 더해 최고 45.3%를 적용하고 있습니다.반면 한국의 수입 승용차 기본 관세율은 8%로, 중국의 최혜국대우 관세율 15%보다 낮습니다.한중 자유무역협정(FTA)에서 양국은 승용차를 관세 철폐 대상에서 제외해 기존 관세를 유지했습니다.중국은 올해 상반기 독일을 제치고 국내 수입차의 최대 생산국으로 올라섰습니다.중국 업체들은 내수시장 성장 둔화와 경쟁 심화에 대응해 동남아시아와 중남미, 중동 등 신흥시장과 유럽으로 진출을 확대하고 있습니다.한국에서도 BYD에 이어 지커가 판매를 시작했고 샤오펑도 국내 진출을 본격화하는 등 중국 업체의 시장 공략이 거세지고 있습니다.이항구 남서울대 특임교수는 "중국이 품질도 웬만큼 따라왔고 가성비에서는 월등히 앞선다"고 말했습니다.중국산 차량의 판매 확대와 맞물려 국산차의 입지는 좁아지고 있습니다.산업통상부의 자동차산업 동향에 따르면 올해 1∼10월 국내 완성차 업체의 내수 판매는 104만 3천729대로 지난해 같은 기간보다 7.2% 감소했습니다.반면 수입차 판매는 32만 5천542대로 23.3% 증가했습니다.자동차업계는 중국산 전기차의 급격한 유입이 국내 완성차 생산 기반과 부품 공급망을 위협하고, 산업 생태계 전반의 위축을 초래할 수 있다고 우려합니다.특히 전기차 전환기에 국내 생산물량이 줄어들면 완성차와 부품업체의 투자·고용에도 악영향을 미칠 수 있다는 지적입니다.이에 업계와 국회에서는 국내 생산과 투자를 촉진하기 위해 국내생산세액공제 대상에 전기차를 포함해야 한다는 요구가 이어지고 있습니다.국회에서는 전기차 등 미래형 자동차를 국내생산세액공제 대상에 포함하는 조세특례제한법 개정안이 잇따라 발의됐습니다.정부도 국내생산세액공제 대상에 전기차를 포함하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)