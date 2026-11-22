▲ 지난 19일 경기도 과천 국립과천과학관 미래상상SF관을 찾은 어린이들이 반도체 회로를 새겨 넣기 위한 얇고 둥근 원판 모양의 기판인 반도체 웨이퍼의 재료 및 회로 형성 과정 등을 살펴보고 있다.

한국이 올해 사상 처음으로 연간 수출 1조달러를 달성하며 세계 4위 수출강국 반열에 오를 전망입니다.하지만 수출 '원톱'인 반도체를 제외하면 세계 수출 순위는 8위로 내려가는 것으로 나타났습니다.22일 세계무역기구(WTO)와 유엔 무역통계(UN Comtrade)의 품목별 수출 자료에 따르면 올해 1∼7월 한국의 수출액은 5천953억 달러로 중국(2조 5천221억 달러), 미국(1조 4천366억 달러), 독일(1조 1천159억 달러), 네덜란드(6천277억 달러)에 이어 세계 5위를 기록했습니다.7월까지는 네덜란드에 뒤졌지만 이후 수출 증가세가 가팔라지면서 역전한 것으로 산업통상부는 보고 있습니다.특히 한국의 9월 수출액은 1천209억 달러로 월간 기준 역대 최대 실적을 기록했습니다.한국은 지난 19일 오후 2시 9분 38초를 기준으로 올해 누적 수출액 1조 달러를 돌파했습니다.미국과 독일, 중국에 이어 세계 4번째로 달성한 기록으로, 한때 세계 경제를 호령했던 일본도 이루지 못한 성괍니다.산업부는 올해 연간 수출액이 1조 1천700억 달러에 달해 네덜란드를 제치고 세계 수출 4위에 오를 것으로 전망합니다.하지만 수출 실적을 떠받친 반도체를 제외하면 순위는 달라집니다.올해 1∼7월 한국의 비반도체 수출액은 4천136억 달러로 멕시코(4천688억 달러), 이탈리아(4천658억 달러), 일본(4천288억 달러)에 이어 세계 8윕니다.전체 수출 순위보다 세 계단 낮습니다.세계 수출 상위 10개국에서 동일하게 반도체를 제외했는데도 순위가 뒤바뀌는 것은 한국 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 주요 경쟁국보다 현저히 높기 때문입니다.올해 1∼7월 한국의 반도체 수출 비중은 30.5%로, 상위 10개국 가운데 대만(32.4%) 다음으로 높았습니다.반도체 쏠림 현상은 갈수록 심해지는 추셉니다.최근 3개월간 반도체 수출 비중은 8월 47.5%, 9월 49.9%, 10월 49.0%로 절반에 육박했습니다.과거 20% 안팎이었던 반도체 수출 비중은 지난해 24.4%로 높아졌고, 올해 1∼10월 누적 기준으로는 42.7%까지 치솟았습니다.이처럼 반도체에 편중된 수출 구조는 대외 충격에 취약하다는 지적이 나옵니다.특히 미국 중간선거에서 약진한 민주당이 데이터센터 규제를 강화하면 빅테크 기업의 인공지능(AI) 인프라 투자가 위축되고 메모리 반도체 가격이 하락해 한국 수출이 타격받을 수 있습니다.다만 특정 품목을 제외한 순위만으로 국가 수출 경쟁력을 평가하는 데는 한계가 있다는 반론도 있습니다.국가별 비교우위에 따라 주력 수출품이 다른 만큼 독일의 자동차나 프랑스·이탈리아의 명품 산업을 제외하고 수출 경쟁력을 평가하는 것이 적절하지 않은 것과 같은 맥락입니다.비반도체 수출도 성장세를 보입니다.올해 1∼7월 한국의 비반도체 수출액(4천136억 달러)은 일본(4천288억 달러)과 불과 152억 달러 차이로 비슷한 수준입니다.올해 1∼10월 누적 기준으로도 반도체를 제외한 수출액은 지난해 같은 기간보다 20.2% 증가해 최근 20년 사이 가장 높은 증가율을 기록했습니다.K-뷰티·K-푸드 등 소비재와 원전·방산 등 신산업으로 수출 저변도 확대됐습니다.중소기업 수출액도 1천76억 달러로 1천억 달러를 넘어서며 2022년 이후 5년 연속 최대치를 경신했습니다.이는 한국이 1995년 첫 수출 1천억 달러를 돌파했을 때의 연간 수출액(1천251억 달러)에 육박하는 규몹니다.그럼에도 반도체가 전체 수출의 40% 이상을 차지할 정도로 특정 품목 의존도가 높아진 것은 문제라는 시각이 지배적입니다.AI 산업의 변동성에 따라 반도체 경기도 크게 출렁일 수 있는 만큼 반도체를 이을 새로운 수출 성장동력 발굴이 시급하다는 것입니다.김정관 산업통상부 장관은 지난 20일 경제 6단체 대표들과 만난 자리에서 "미래를 생각하면 앞으로 반도체와 같은 업종이 어떤 것이 있을지 큰 걱정도 된다"며 "그래서 첨단 분야 연구개발(R&D)을 뒷받침할 수 있도록 메가특구법(초광역특구법)에 혼신을 다하고 있다.참 절박하고 초조하고 간절하다"고 말했습니다.초광역특구법은 호남 반도체 클러스터 등 첨단산업 거점을 육성하기 위해 규제 특례를 부여하는 법안입니다.최대 쟁점은 주 52시간제 예외 규정입니다.산업부는 첨단산업의 R&D 경쟁력을 높이려면 주 52시간제 예외 등 노동 특례를 초광역특구법에 반드시 포함해야 한다는 입장입니다.(사진=연합뉴스)