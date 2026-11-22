▲ 창원지방법원

휴대전화를 돌려주지 않는다는 이유로 아파트에서 가스를 방출하려 하고 아내를 흉기로 협박한 50대가 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.법조계에 따르면 창원지법 형사2부(재판장 김성환)는 가스방출미수와 특수협박, 재물손괴 혐의로 기소된 50대 A 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 160시간을 명령했습니다.A 씨는 지난 4월 25일 오후 11시 40분쯤 경남 창원시 성산구 한 아파트에서 가스레인지에 연결된 호스를 잘라 가스를 방출하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.그는 아내가 휴대전화를 숨겨 놓고 돌려주지 않자 화가 나 범행한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 가스를 방출해 아내와 아파트 주민의 생명·신체나 재산에 위험을 일으키려 했으나, 밸브가 잠겨 있어 미수에 그쳤습니다.그는 흉기를 든 채 아내에게 다가가 협박한 혐의도 받았습니다.재판부는 "범행이 불량하고 죄책이 가볍지 않으며, A 씨는 이전에도 폭력 범행으로 여러 차례 처벌받은 전력이 있다"며 "다만 범행을 인정하고 반성하고 있는 점과 피해자가 피고인에 대한 처벌을 원하지 않고 있는 점 등을 참작했다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)