▲ 스토킹 자료사진 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)
스토킹 피해자의 용서로 1심에서 벌금형을 선고받은 60대가 해당 사건의 항소심 재판을 받던 중 같은 피해자를 또다시 스토킹해 별도로 기소된 사건에서 실형을 선고받았습니다.
춘천지법 형사3단독 박동욱 판사는 스토킹 처벌법 위반으로 A(61) 씨에게 징역 1년을 선고하고 스토킹 치료프로그램 이수 40시간을 명령했다고 밝혔습니다.
A 씨는 지난 8월 11일부터 30일까지 B(53) 씨에게 22차례 전화를 걸고 B 씨가 운영하는 가게를 4차례 찾아가는 등 26차례에 걸쳐 스토킹한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
그는 앞서 지난 8월 10일 B 씨가 운영하는 가게를 찾았다가 B 씨로부터 찾아오거나 연락하지 말라는 말을 듣고도 이튿날부터 스토킹을 이어갔습니다.
A 씨는 스토킹 과정에서 B 씨에게 부적절한 표현을 사용하며 위협하기도 했습니다.
앞서 A 씨는 B 씨를 지속해 스토킹하고 긴급응급조치까지 위반해 법원의 잠정조치 결정에 따라 춘천경찰서 유치장에 약 한 달간 유치됐으며, 이후 해당 사건으로 기소돼 1심에서 벌금형을 선고받고 항소심 재판이 진행 중이던 시기에 같은 피해자를 다시 스토킹했습니다.
박 판사는 피고인은 같은 피해자를 상대로 스토킹 범죄를 저질렀으나 피해자로부터 용서받아 벌금형으로 선처받았고, 피고인이 위 판결에 대하여 항소하여 항소심 재판 계속 중에 재차 피해자에게 스토킹 범죄를 저질렀다고 설명했습니다.
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