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당신은 도파민에 중독되었나요?21일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')에서는 '사이버 룸살롱'으로 불리는 이른바 '엑셀 방송'의 실체를 추적했다.제작진 앞으로 걸려온 다급한 제보 전화 한 통. 딸이 출연한다던 라이브 방송을 본 아버지가 큰 충격에 빠져 연락을 해왔던 것.딸이 출연한 방송은 짧은 치마를 입은 여성들이 후원자들의 요구에 따라 선정적인 춤을 추고 후원을 구걸하는 모습을 보인 이른바 '엑셀 방송'이었던 것.방송 화면 한편에 출연자들에 대한 후원 금액과 순위가 실시간으로 드러나는 엑셀 방송은 12시간 동안 순위 경쟁을 펼치며 높은 순위가 되기 위해 고액 후원자들이 요구하는 것들을 무엇이든 했다. 그리고 일부 방송에서는 후원금을 이끌어내기 위해 선정적인 춤은 물론 성관계를 연상시키는 동작을 하고 심지어 후원금을 채우지 못하면 때리고 맞는 소위 '맞방'까지 해 충격을 안겼다.특히 이런 방송은 성인 방송이 아닌 유튜브를 통해 송출되며 미성년자들도 쉽게 접할 수 있어 문제가 된 것.2년 동안 엑셀 방송에 출연하며 10억 원 넘게 벌었다는 제보자. 그리고 이런 방송의 하루 후원금은 하루 수십억 원에 달하는 것으로 드러났다.그리고 이러한 엑셀 방송과 함께 최근 문제가 된 유튜버 카광의 장애인 학대 의혹. 유튜버 카광은 고액 후원자였던 연두를 자신의 방송에 등장시키며 함께 방송을 했는데 그의 후원자들은 언젠가부터 연두를 괴롭히는 일에 가담했다.특히 카광은 연두를 비롯해 친분이 있는 유튜버들과 함께 태국으로 여행을 떠났는데 그곳에서도 이들은 고관절 수술로 힘든 상태였던 연두를 괴롭히는 일을 계속했고 이에 연두는 자신의 친구에게 고통을 호소했다.친구의 도움으로 한국으로 돌아온 연두는 한 변호사를 만났고 그는 카광을 비롯한 5명의 유투버들에 대한 집단 괴롭힘과 학대를 고발했다.하지만 며칠 후 연두는 카광의 방송에 재등장하며 카광을 두둔하며 자신을 도와준 친구와 변호사를 조롱하고 차단했다.이에 제작진은 연두에게 직접 입장을 듣고자 했으나 그는 대화가 힘든 상황이었다.해당 사건이 공론화되며 카광은 모든 것은 연두 자의에 의한 것이며 가학적 행위도 사전 협의한 것이라고 해명 방송까지 했다. 하지만 논란은 계속되었고 이에 카광은 방송 중단을 선언하고 채널을 삭제했다.그리고 카광의 유튜브 편집자로 일했던 한 여성은 "더더욱 실체가 공론화되어서 징역에 도움이 되었으면 한다"라며 카메라 앞에 섰다.카광은 처음부터 연두에 대해 장애 여성이라 지칭하며 비하하며 연두의 영상에 대해 문제점을 제기한 편집자를 해고했다.그리고 카광은 지적 장애가 지능적 검사를 해야지만 입증할 수 있다는 것을 알고 있던 것으로 드러났다. 연두는 지적 장애가 의심되는 진료 기록이 있었지만 지능 검사를 통해 지적 장애가 확정되지 않았던 것. 이에 전문가는 "이 여성이 지적 장애가 있을 수 있다 미필적 인식을 넘어 확정적 인식이 있지 않았는가 의심된다"라며 "장애가 있다고 판단되면 장애인복지법이 적용된다. 영상만으로도 학대가 넉넉히 인정되는 상황이지만 카광 측은 자기가 적법한 계약을 통해 연출한 범위 내에서 연출된 행위이기 때문에 그것은 범죄가 아니다 주장하고 있다. 그러나 사회상규를 벗어나면 이것은 어떤 계약이어도 유죄가 된다"라고 했다.펀딩 시스템을 만들어 연두를 이용해 금전을 취득한 카광에 대해 편집자는 "재미와 금전이 목적"이라고 지적했다.고액 후원자들에 의해 운영이 된다고 해도 과언이 아닌 엑셀 방송. 이에 제작자들은 후원금이 누적될수록 개인적이고 내밀한 요청 가능한 후원 공약표를 내걸고 방송을 했다.그리고 하루에 수천만 원씩 후원하며 억대 후원을 한 후원자들은 "도파민 중독" 때문이라며 후원의 이유를 설명했다. 또한 후원을 할수록 스트리머와 특별한 관계가 되는 것 같은 생각 때문에 후원을 계속할 수밖에 없었다고 말했ㄷ.후원자 관리를 위해 성적 어필까지 하는 스트리머 중 일부는 후원자들과 성관계까지 가지기도 했다. 그리고 후원자들은 TV에 나오는 연예인 같은 사람과 연인이 될 수 있다는 판타지에 사로잡혀 후원을 계속한다고.미성년자들도 접근 가능한 엑셀 방송은 이를 따라 하고 무분별하게 수용하게 되는 것이 문제점으로 지적되었다. 최근에는 한 미성년자가 엑셀 방송에 수백만 원을 후원을 하는 일이 발생하기도 했다고.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)