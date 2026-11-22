▲ 수능 시험장

대학수학능력시험에서 첨단기기를 이용한 부정행위가 적발되고 이재명 대통령이 국가시험 제도의 전면 개편을 주문하면서 서·논술형 평가 도입 등 수능 개편 논의가 주목받고 있습니다.국가교육위원회는 우선 학교 내신에서 서·논술형 평가를 확대하는 방안을 검토하고 있습니다.교육계 일각에서는 수능을 자격고사로 전환하고 대학의 학생 선발권을 강화해야 한다는 주장도 나옵니다.2027학년도 수능은 지난 19일 정부가 부정행위 방지에 총력을 기울인 가운데 마무리됐지만, 첨단기기를 이용한 부정행위가 실제로 적발되면서 시험 공정성에 대한 우려가 커졌습니다.정부는 전자기기 소지 시 부정행위로 처리한다는 방침을 거듭 알리고, 스마트폰 미제출자 적발을 위한 위급재난문자 발송과 수험생 옷 단추에 스티커 부착, 시험장 주변 공공와이파이 차단 등 각종 대책을 동원했습니다.그러나 교육부에 따르면 전자기기 관련 부정행위는 총 111건 적발됐으며, 이 가운데 스마트안경 사용과 소형카메라·무선이어폰 사용 사례도 각각 1건씩 포함됐습니다.정부의 전방위적인 대응에도 첨단기기를 이용한 부정행위가 적발되면서 대입 평가체계 자체를 개선해야 한다는 목소리가 나옵니다.이 대통령은 지난 20일 환경 변화에 맞게 국가시험 제도를 A부터 Z까지 전면적으로 신속히 개편해야 한다며 AI를 악용한 부정행위를 막기 위한 종합대책 마련을 지시했습니다.한국교원단체총연합회, 교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합 등 교원 3단체는 일제히 AI 시대에 학생들을 어떻게 교육하고 평가할지 점검해야 한다고 주장했습니다.이런 상황에서 오지선다형 객관식 문제에서 벗어나 서·논술형 평가 논의가 탄력을 받을 수 있다는 전망이 제기됩니다.교육계의 한 인사는 "그동안 객관식 평가는 공정성이 높은 것으로 여겨졌지만 최근 여러 시험의 AI 커닝 사태로 그 믿음이 약해졌다"며 "서·논술형 평가에 대한 논의가 부각될 수 있다"고 설명했습니다.이미 국가교육위원회는 지난 8월 수능 절대평가 전환과 서·논술형 평가 도입 검토를 골자로 한 업무계획을 이 대통령에게 보고했고 국민참여위원 토론회 등 공론화를 진행했습니다.다만 AI 채점을 둘러싼 공정성 우려가 해소되지 않았고 사교육비 확대 가능성, 교사들의 부담 가중 등 난제가 적지 않아 신중하게 접근하고 있습니다.차정인 국가교육위원장도 "수능 서·논술형 도입은 1∼2년 내 해결될 문제가 아니"라면서 "내신에서부터 서·논술형 시험을 확대해 상당한 기간 시행을 하면서 공교육이 충분히 대비할 수 있도록 하는 방안을 검토하고 있다"고 밝혔습니다.실제로 서·논술형 평가는 학교 내신을 통해 충분히 점검하고 보완할 필요가 있다는 시각이 우세합니다.서울시교육청 등 여러 교육청은 서·논술형 문항을 미래형 평가의 방향으로 보고 일선 학교에서 확대하는 데 공을 들이고 있습니다.수능 평가방식 개편과 맞물려 수능을 대입 자격고사로 전환해야 한다는 주장도 다시 주목받는 중입니다.정근식 서울교육감, 안민석 경기교육감 등 진보 성향 교육감들을 중심으로 수능을 절대평가로 전환하고 대입 자격고사를 도입해야 한다는 주장이 꾸준히 제기돼왔습니다.학생들을 짓누르는 과도한 입시 경쟁과 서열화 문제를 완화하자는 취지입니다.수능이 자격고사로 전환되면 대학별 논술과 면접 등의 비중이 커질 수 있습니다.이 경우 대학의 학생 선발권이 확대되는 대신 대학별 평가의 공정성 확보와 사교육비 증가 가능성 등이 새로운 과제로 떠오를 전망입니다.우연철 진학사 입시전략연구소장은 "수능 제도는 그동안 조금씩 바뀌어왔는데 올해 공정성 문제가 대두된 상황"이라며 "수능을 문제은행식 자격고사로 바꾸고 대학의 학생 선발권을 강화하는 것도 하나의 방법일 수 있다"고 덧붙였습니다.