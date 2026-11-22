절기 소설인 오늘(22일) 전국이 고기압권에 들며 대체로 맑겠습니다.



다만 이른 한겨울 추위는 이어지겠습니다.



어제보다 바람은 다소 잦아들었지만 여전히 대부분 지역의 차가운 공기가 뒤덮으며 현재 철원이 -11.1도, 봉화 -10.6도, 서울도 -5.3도 등 대부분 지역영하권으로 뚝 떨어져 있습니다.



자세한 지역별 현재 기온 춘천이 -9.8도, 대전 -3.5도 가리키고 있고요.



오늘 한낮에 서울과 춘천 5도, 대구 8도, 광주 9도에 머물겠습니다.



대기가 건조해 강원과 경북 동해안, 서울과 일부 수도권에는 건조특보가 발효 중입니다.



야외 활동하실 때 불씨 관리 철저히 해 주셔야겠습니다.



아침까지 전남 서해안과 제주는 빗방울이 떨어지거나 눈이 조금 날릴 수 있겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



내일 오전 중부지방을 시작으로 오후에는 전국에 비나 눈이 내리겠습니다.



맹추위는 다음 주 후반으로 갈수록 누그러지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)