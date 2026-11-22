<앵커>



어제(21일) 저녁 사람들이 많이 오가는 서울 홍대입구역 앞에서 버스가 인도로 돌진하는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 버스 승객들이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



서동균 기자의 보도입니다.



<기자>



달리던 버스 1대가 서 있던 다른 버스를 들이받더니 멈추지 않고 그대로 인도로 돌진합니다.



길을 걷던 시민들은 인도로 넘어오는 버스에 깜짝 놀라 몸을 피합니다.



어제 저녁 7시쯤, 서울 마포구 홍대입구 역 1번 출구 근처에서 시내버스 2대와 승용차 1대가 잇따라 부딪히는 3중 추돌사고가 발생했습니다.



버스는 사고 직후 차도를 넘어 그대로 인도로 돌진했습니다.



[목격자 : 이미 여기를(펜스를) 뚫고 여기를 박은 상태였어요.]



버스는 이 펜스를 뚫고 인도로 돌진했는데, 사고 충격으로 대형 구조물도 부서져 버렸습니다.



사고 당시 버스가 침범한 인도에는 지나가던 사람이 없었고, 버스에 타고 있던 승객 6명이 사고 충격에 경상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.



버스를 몬 60대 A 씨는 사고 이유를 묻는 SBS의 질문에 제동 장치가 갑자기 먹통이 됐다고 주장했습니다.



[버스기사 A 씨 : 우회전하자마자 그냥 앞에를 박아버리는 거야. 이 차가. 브레이크를 밟았는데 먹통된 거야.]



A 씨는 음주측정 결과 술을 마신 상태가 아니었고, 약물을 복용한 정황도 없는 것으로 알려졌습니다.



토요일 밤 오가는 시민들이 많고 차량 운행도 많은 거리가 갑작스런 사고로 크게 혼잡해지자, 서울 마포구는 안전문자를 통해 이 지역을 지나는 차량은 다른 길로 우회하고 특히 안전운전에 유의하라고 전파했습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 사고 경위를 조사하고 차량 블랙박스와 주변 CCTV 등을 분석할 예정입니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김윤성)