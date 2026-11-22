<앵커>



수능 직후 첫 주말을 맞아 주요 대학들의 논술과 면접 고사가 치러졌습니다. AI 부정행위를 막기 위해 대학들이 시험관리를 강화했고, 수험생들 혼란도 잇따랐는데요. 일부 대학에서는 부정행위 의심 사례가 발견되는 등 소동이 벌어지기도 했습니다.



제희원 기자의 보도입니다.



<기자>



어제(21일) 논술고사를 치른 수험생들이 걸친 앞치마입니다.



경희대가 단추에 초소형 카메라 숨기는 것을 막기 위해 수험생 전원에 지급한 겁니다.



착용 거부하면 퇴실 조치됩니다.



[한태웅/수험생 : 식당에서 쓰는 일회용 앞치마 있잖아요. 그걸로 앞을 가리게 했어요. 만약에 카메라가 가슴 쪽에 있으면 그런 거는 잡을 수 있을 것 같아요.]



학교 정문 앞에서 수험생들에게 배포된 안내문에는 모든 전자기기는 물론, 초소형 이어폰도 의식한 듯 귀마개도 금지한다고 적혀 있습니다.



머리카락은 귀 뒤로 넘기거나 묶으라는 지침도 내려졌습니다.



[추송이/수험생 : 금속 탐지기를 한다고 하니까 아무것도 없는 민무늬 옷이나 바지도 편한 트레이닝복 입으려고. 시험 볼 때도 올림 머리로 묶어서 보려고….]



성균관대는 개인 필기구 사용을 금지했고, 한양대와 건대는 안경을 전수점검하는 등 총력 대응에 나섰습니다.



하지만 불안하다는 목소리는 여전합니다.



앞치마가 옷소매까지 가릴 수는 없고 전자기기 반입금지 지침도 대학마다 제각각이기 때문입니다.



[강민형/수험생 : (전자기기를) 아예 직접적으로 걷어가지는 않아서 약간 불안한 마음이 없지 않아 있긴 합니다. 그냥 전원만 끄고 가방 안에 넣으라는 식으로….]



실제로 경희대에서는 시험 도중 진동 느꼈다는 수험생 신고로 고사실 안 수험생들이 금속탐지기 조사를 받았고, 고려대에서는 수험생 1명이 부정행위가 의심돼 시험 시작 전 퇴실 조치된 거로 전해졌습니다.



이번 주말 14개 대학을 시작으로 논술시험 등을 치르는 다른 대학들도 비상입니다.



다음주 구술고사를 치르는 서울대는 면접용 가운을 지급할 예정이고, 연세대는 고사장 전파 차단 등을 검토하고 있습니다.



전국 46개 대학이 긴급회의를 열고 부정행위 방지대책을 논의했는데, 수험생들 혼란을 줄일 감독 기준이 필요하다는 지적도 나옵니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 김예지)