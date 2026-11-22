▲ 유럽연합(EU) 깃발

유럽연합(EU)이 역내에서 사업하는 대형 기술기업에 세금을 물리는 방안을 공식 제안해 도널드 트럼프 미국 행정부의 반발이 예상됩니다.AFP통신에 따르면 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장은 현지시간 21일 차기 장기예산안(2028∼2034년) 초안에서 전세계 매출이 연간 7억 5천만 유로(약 1조 1천억 원)를 넘고, EU 내에서 5천만 유로(약 740억 원) 이상 매출을 올리는 디지털 기업에 세금을 부과하자고 제안했습니다.EU 문건에 따르면 온라인 광고와 중개 서비스, 사용자 데이터 수익화에서 발생하는 매출의 3％를 연간 부담금으로 부과합니다.EU 집행위원회는 당초 세수를 늘리기 위해 연간 매출 1억 유로(약 1천480억 원) 이상 대기업에 일괄 세금을 부과하는 방안을 구상했지만 자국 기업 부담을 우려한 대부분 회원국 반발로 폐기했습니다.코스타 의장은 새 제안에 대해 "특정 기업이나 국가를 겨냥한 세금이 아니다. 우리 시장에서 사업하는 모든 기업에 공정하게 과세하기 위한 것"이라고 말했습니다.그러나 과세 대상을 테크 기업으로 한정하고 매출액 기준은 대폭 높이면서 미국 빅테크 기업을 겨냥한 디지털세 성격이 됐습니다.다만 미국 빅테크 유럽 본사가 몰려있는 아일랜드가 반대할 것으로 예상돼 실제로 도입될지는 미지수입니다.EU는 디지털시장법(DMA)과 디지털서비스법(DSA) 등 유럽 법률을 위반한 미국 빅테크 기업들에 천문학적 과징금을 부과하고 각종 규제를 가하고 있어 트럼프 행정부가 철폐를 요구해 왔습니다.트럼프 대통령은 지난 6월 미국 기업에 디지털세를 부과하는 나라는 기존 무역협정과 무관하게 모든 제품에 100％ 관세를 부과하겠다고 경고한 바 있습니다.(사진=게티이미지)