▲ 체포된 과사베 카르텔 두목 '차포 이시드로'

멕시코군이 미국 연방수사국(FBI)의 '10대 지명수배자' 명단에 올라있는 마약 밀매 조직 우두머리를 체포했다고 현지시간 21일 밝혔습니다.멕시코군은 전날 밤부터 북서부 시날로아주(州)에서 군사작전을 벌여 과사베 카르텔 두목 파우스토 이시드로 메사 플로레스(별칭 차포 이시드로)와 조직 내 2인자 등 8명을 체포했다고 멕시코 일간 라호르나다 등이 보도했습니다.체포 작전 도중 조직원들이 격렬히 저항하며 총격전과 차량·주유소 방화, 도로 봉쇄가 잇따랐고, 이 과정에서 멕시코 군인 4명과 마약 카르텔 조직원 7명 등 모두 11명이 숨졌습니다.오마르 가르시아 하르푸치 멕시코 안보장관은 이날 오전 엑스(X)에 올린 글에서 민간인을 보호하기 위해 시날로아주에 군 병력을 계속 주둔시킬 것이라고 밝혔습니다.이번 작전에는 미국 정부의 정보 지원도 이뤄진 것으로 전해졌습니다.이시드로는 마약왕 '엘 차포'(호아킨 구스만)와 경쟁을 벌이던 인물로, 현재는 시날로아 카르텔의 양대 파벌 중 한 곳과 손을 잡고 마약 밀매 등을 벌인 것으로 알려졌습니다.앞서 미 당국은 코카인과 펜타닐 등 대량의 마약을 미국으로 밀반입한 혐의로 그를 10대 지명수배자 명단에 올리고 500만 달러(약 67억 원)의 현상금을 걸었습니다.(사진=연합뉴스)