▲ 스마트 안경 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

아르헨티나에서도 지난해 인공지능(AI) 기기를 이용한 부정 의혹으로 전공의 선발시험 응시자 일부가 재시험을 보는 사건이 벌어졌습니다.현지 언론에 따르면 2025년 7월 1일 아르헨티나 보건부가 실시한 '국가 전공의 선발시험'에서 문제가 발생했습니다.성적에 따라 전문과목과 수련 병원을 선택하는 시험으로 전국에서 1만 2천646명이 응시했는데, 대학 시절에 비해 시험 성적이 지나치게 높은 해외 의대 졸업 응시자들이 대거 나오면서 부정행위 의혹이 불거졌습니다.시험장에서 에콰도르 출신 의사가 카메라가 장착된 스마트 안경으로 문제를 촬영하는 영상까지 소셜미디어에 퍼졌습니다.안경에 내장된 카메라로 문제를 촬영해 시험장 밖의 조력자에게 보내면 외부에서 문제를 풀어 정답을 전달하는 방식으로 부정행위가 이뤄진 것으로 조사됐습니다.텔레그램과 왓츠앱 등에서 유료로 답안 공유도 이뤄진 것으로 파악됐습니다.결국 아르헨티나 정부는 100점 만점에 86점 이상을 받은 응시자 중 268명을 대상으로 과거 학업 이력과 비교한 성적 검증을 실시했습니다.127명이 기존 시험 점수를 인정받았고 나머지 141명 중 117명은 재시험을 보게 됐는데 대부분이 외국 대학 출신이었습니다.재시험에서는 휴대전화와 스마트워치, 스마트 안경 등 전자기기 반입을 전면 금지하고 응시자의 신분을 철저히 확인하는 한편 시험 도중 화장실에 갈 때도 보안 담당자가 동행하도록 했습니다.그 결과 최고 점수는 76점, 최저 점수는 28점으로 재시험 응시자 117명 중 이전 시험 성적에 근접한 점수를 낸 사람은 없었습니다.아르헨티나 정부는 기존 성적과 10% 이상 차이가 날 경우 재시험 점수를 실제 점수로 반영하도록 했습니다.또 스마트 안경을 이용한 부정행위 혐의를 받는 응시자와 관련자들을 상대로 형사 고발도 진행했고, 전국 단위로 치러지던 전공의 선발시험을 폐지하고 지방자치단체별로 치르는 시험으로 대체했습니다.