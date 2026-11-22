▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 21일 이란과 영구적으로 지속되는 합의가 이뤄져야 한다고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 미 폭스뉴스와의 전화인터뷰에서 "나는 (이란과) 영구적인 합의를 할 것"이라며 "누군가가 (이란에) 핵무기를 갖도록 하게 놔두지 않을 것"이라고 밝혔습니다.자신의 임기가 끝난 이후에도 유지될 수 있는 수준의 합의가 아니면 응하지 않겠다는 취지로 풀이됩니다.앞서 지난 12일에는 이란과의 합의가 필요 없다며 협상을 모색하던 JD 밴스 부통령에게 다른 업무에 집중하라고 지시하기도 했습니다.이를 두고 트럼프 대통령이 대이란 공격 재개 카드를 내려놓은 채 제재 강화로 이란의 붕괴를 기다리는 것 아니냐는 관측이 제기됐습니다.트럼프 대통령은 미 연방수사국(FBI)의 범죄정보 데이터베이스에 해킹으로 의심되는 사건이 발생한 데 대해 "방금 보고를 받았고 좋은 일이 아니다. 마음에 들지 않는다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 "하지만 알 수 없었을 일을 알게 될 수도 있다. '러시아 사기극'을 비롯해서 온갖 사기극들이 있었지 않느냐"며 "부정선거에 대해서 파악하게 될 수도 있다. 늘 상황을 긍정적으로 보고 싶다"고 덧붙였습니다.미국에서는 최근 잇단 시스템 장애로 항공기 운항이 전면 중단되거나 주요 은행 온라인 서비스가 먹통이 되는 사건이 발생했으나 트럼프 대통령은 대수롭지 않은 일이라며 논란 확산을 경계해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)